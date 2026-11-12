Με τίτλο «The Lego Holiday Workshop»

Η Lego παρουσιάζει το μαγικό παρασκήνιο ενός χριστουγεννιάτικου εργαστηρίου μέσα από τη νέα της καμπάνια για το 2026, αναδεικνύοντας τη χαρά της προσφοράς και της αποδοχής δώρων, αλλά και τη δυσκολία του αποχωρισμού από μια ξεχωριστή δημιουργία.

Με τίτλο «The Lego Holiday Workshop», η παγκόσμια καμπάνια βασίζεται σε μια ταινία διάρκειας 74 δευτερολέπτων, σε σκηνοθεσία του Michael Gracey, γνωστού από τις ταινίες The Greatest Showman και Better Man. Δημιουργία της εσωτερικής διαφημιστικής ομάδας της Lego, Our Lego Agency (OLA), η ταινία συνοδεύεται μουσικά από την επιτυχία «One More Time» των Daft Punk.

Η ιστορία ακολουθεί ένα Lego τουβλάκι στο ταξίδι του μέσα σε ένα φαντασμαγορικό εργαστήριο, όπου αγαπημένοι χαρακτήρες από διαφορετικά σύμπαντα της LEGO συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ξεχωριστού δώρου. Yeti, υπερήρωες της Marvel, αγωνιστικά αυτοκίνητα και μουσικές εκπλήξεις συνθέτουν μια μαγική περιπέτεια. Όταν, όμως, έρχεται η στιγμή να αποχωριστούν τις δημιουργίες τους, οι χαρακτήρες δυσκολεύονται να το κάνουν. Τελικά, καταλήγουν να συμμετάσχουν στο παιχνίδι με μια οικογένεια, στέλνοντας το μήνυμα ότι η πραγματική χαρά του δώρου δεν βρίσκεται μόνο στην προσφορά του, αλλά κυρίως στις στιγμές δημιουργίας και σύνδεσης που ακολουθούν.