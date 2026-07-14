Η Lidl Ελλάς στέκεται ενεργά δίπλα στους νέους, έχοντας προσφέρει συνολικά 564 υποτροφίες σε χαρισματικά παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Με σταθερή δέσμευση στην κοινωνική προσφορά και την υποστήριξη της νέας γενιάς, η Lidl Ελλάς συνεχίζει για 13η συνεχή χρονιά τη στρατηγική της συνεργασία με το Κέντρο για Χαρισματικά - Ταλαντούχα Παιδιά/ Center for Talented Youth (CTY Greece) του Ανατόλια. Η διαχρονική αυτή σύμπραξη αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR) της εταιρείας, με επίκεντρο την καινοτομία, τα ίσα δικαιώματα και την πρόσβαση στη γνώση για μαθητές και μαθήτριες με υψηλές ακαδημαϊκές ικανότητες.

Από το 2014 έως και σήμερα, η Lidl Ελλάς στέκεται ενεργά δίπλα στους νέους, έχοντας προσφέρει συνολικά 564 υποτροφίες σε χαρισματικά παιδιά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου. Η στήριξη αυτή δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και μαθήτριες από οικογένειες με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, οι οποίοι έχουν επιτύχει στις απαραίτητες εξετάσεις, να συμμετάσχουν στα πρωτοποριακά καλοκαιρινά προγράμματα του Κέντρου.

Η αξία της επένδυσης αυτής επιβεβαιώνεται και με επιστημονικά δεδομένα μέσω της μελέτης κοινωνικής απόδοσης SROI (Social Return on Investment), η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συμβουλευτική υποστήριξη της ΕΥ Ελλάδος. Τα αποτελέσματα της μελέτης (για την περίοδο 2014-2020) έδειξαν ότι:

Η συνολική εκτιμώμενη κοινωνική αξία που δημιουργήθηκε ανήλθε σε περίπου 2,0 εκατ. ευρώ .

. Για κάθε 1 € που επένδυσε η Lidl Ελλάς στο CTY Greece, επιστράφηκε στην κοινωνία αξία ύψους 3,7 €.

Καινοτόμα μαθήματα

Πέρα από τη χρηματοδότηση των υποτροφιών, η Lidl Ελλάς συμβάλλει ενεργά στη δημιουργία εξειδικευμένων και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Food Power: Highway to Health: Το 2019 η εταιρεία υποστήριξε τη δημιουργία του μαθήματος “Nutrition: Highway to Health”, το οποίο μετεξελίχθηκε το 2024 στο “Food Power: Science you can taste”, ενώ φέτος παρουσιάστηκε εμπλουτισμένο ως “Genetics and Food: From Molecule to Medicine”. Εμπνευσμένο από την αριστοτελική φιλοσοφία ότι «είμαστε ό,τι τρώμε», το μάθημα εισάγει τους μαθητές στη χημεία τροφίμων, τις βιώσιμες διατροφικές πρακτικές, τη φυτική διατροφή (veganism/vegetarianism) και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της κτηνοτροφίας. Παράλληλα, περιλαμβάνει πρακτική εργαστηριακή εμπειρία (όπως τεχνικές PCR για την ασφάλεια τροφίμων) και διαδραστικές δραστηριότητες. Ανθρώπινα Δικαιώματα & Επιχειρηματικό Δίκαιο: Υπευθυνότητα στην πράξη! Ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό μάθημα που εγκαινιάστηκε το 2025 ως “Human Rights & Business Law: Responsibility in Action”, εξελίχθηκε φέτος στο “Human Rights and Business Ethics” και συνδέεται άμεσα με τις επιχειρηματικές δεσμεύσεις και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Lidl Ελλάς. Το πρόγραμμα δίνει στους μαθητές τα εφόδια να κατανοήσουν τα νομικά πλαίσια, τις ηθικές πρακτικές στα σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα και να αναδειχθούν σε μελλοντικούς υποστηρικτές της δικαιοσύνης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στον επιχειρηματικό κόσμο.

Το CTY Greece αποτελεί μια στρατηγική συνεργασία τριών οργανισμών με μακρά παράδοση στην εκπαίδευση. Από το 2013 μέχρι σήμερα, το έργο του αποτιμάται με εντυπωσιακά αποτελέσματα:

Πάνω από 20.500 μαθητές και μαθήτριες έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις.

έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις. Οι εξετάσεις έχουν διεξαχθεί σε 40 εξεταστικά κέντρα (28 πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, 9 νησιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο).

(28 πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, 9 νησιά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο). Περισσότερα από 000 παιδιά έχουν συμμετάσχει συνολικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα.

έχουν συμμετάσχει συνολικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στα θερινά προγράμματα έχουν λάβει μέρος 156 μαθητές , εκ των οποίων το 51% με υποτροφία.

, εκ των οποίων το 51% με υποτροφία. Το δίκτυο αποφοίτων περιλαμβάνει 787 παιδιά από weekend προγράμματα, 655 από online και 2.195 από τα καλοκαιρινά προγράμματα.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η Lidl Ελλάς συνεχίζει να επενδύει σταθερά στην παιδεία και την αριστεία χωρίς αποκλεισμούς, στηρίζοντας τη δημιουργία νέων μαθημάτων, καθώς και τα ετήσια weekend teasers και open days, προσφέροντας στα παιδιά τα κατάλληλα εφόδια για να διαμορφώσουν ένα πιο υγιές και βιώσιμο αύριο.

Σχετικά με το CTY Greece

Το Κέντρο για Χαρισματικά - Ταλαντούχα Παιδιά του Κολλεγίου Ανατόλια/ Center for Talented Youth (CTY) Greece ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2013 με την ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Το Κέντρο είναι μέλος του ευρωπαϊκού επιστημονικού οργανισμού European Council of High Ability (ECHA). Σύμβουλος προγράμματος είναι το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου Johns Hopkins.