Η διαδικασία αφορά πολλές ευρωπαϊκές αγορές και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων διεθνών ομίλων επικοινωνίας.

Η Lidl ξεκίνησε διαδικασία επανεξέτασης του media λογαριασμού για το media planning και media buying σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε μία από τις σημαντικότερες αναθέσεις της αγοράς για το 2026. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Campaign Germany, η διαδικασία αφορά πολλές ευρωπαϊκές αγορές και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων διεθνών ομίλων επικοινωνίας. Το review συντονίζεται από το τμήμα προμηθειών της Lidl στη Γερμανία, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας.

Σήμερα, το media business της αλυσίδας είναι κατανεμημένο μεταξύ διαφορετικών agency networks ανά χώρα. Με βάση στοιχεία της COMvergence, οι όμιλοι Havas και Omnicom διαχειρίζονται το μεγαλύτερο μέρος των media billings της Lidl στην Ευρώπη. Στη Γερμανία, η Lidl συνεργάζεται με τις Havas Media και EssenceMediacom, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο το account βρίσκεται στην OMD UK. Στη Γαλλία συνεργάτης είναι η Publicis Media, ενώ στην Ελλάδα το media account διαχειρίζεται η Wavemaker.

Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Lidl για μεγαλύτερη ενοποίηση των marketing δραστηριοτήτων της σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαφημιστικών επενδύσεων και των δεδομένων καταναλωτών. Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αντίστοιχη διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη και για την αδελφή αλυσίδα Kaufland. Η Lidl δεν προχώρησε σε επίσημο σχόλιο για το review, ενώ οι μεγάλοι διαφημιστικοί όμιλοι απέφυγαν επίσης να τοποθετηθούν.