Το πρόγραμμα της DYNASTY για το 2026 περιλαμβάνει μεγάλες συναυλίες, ενώ σε κάθε σταθμό της περιοδείας, η ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ δίνει δυναμικό «παρών» μέσα από το Malamatina Bar.

Η ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της και «Τα Λέει Αλλιώς».

Με μια στρατηγική συνεργασία με τη DYNASTY, η ιστορική ελληνική μάρκα μπαίνει δυναμικά στον παλμό της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής και συναντά τη νέα γενιά εκεί όπου η μουσική, η παρέα και οι δυνατές εμπειρίες γίνονται ένα.

Με ιστορία που ξεκινά το 1895, η ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ αποτελεί ένα από τα πιο διαχρονικά brands της ελληνικής αγοράς και διαχρονικό σύμβολο της ελληνικής παρέας. Σήμερα εξελίσσει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με το κοινό της, παραμένοντας πιστή στις αξίες της αυθεντικότητας, της συντροφικότητας και της κοινής εμπειρίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τη DYNASTY, κάνει ένα τολμηρό βήμα προς τη νέα εποχή της μουσικής και της διασκέδασης, συνδέοντας την ιστορία της με τη δυναμική κουλτούρα της νέας γενιάς.

Το πρόγραμμα της DYNASTY για το 2026 περιλαμβάνει μεγάλες συναυλίες με καλλιτέχνες όπως οι ΛΕΞ, Λόγος Τιμής, 12ος Πίθηκος, Mani, Buzz Capitao και πολλοί ακόμη, ταξιδεύοντας τους ήχους της ελληνικής rap σκηνής σε όλα τα πλάτη και μήκη της χώρας.

Σε κάθε σταθμό της περιοδείας, η ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ δίνει δυναμικό «παρών» μέσα από το Malamatina Bar, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που αποτελεί σημείο συνάντησης του κοινού πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις συναυλίες. Εκεί οι επισκέπτες μπορούν να απολαμβάνουν τη ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ με έναν διαφορετικό τρόπο, μια σειρά signature serves και cocktails εμπνευσμένων από τη ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ, όπως τα Malamatina Spritz, Cola, Tropical, Watermelon και Pink, που συνδυάζουν τη χαρακτηριστική γεύση της με μια σύγχρονη εμπειρία απόλαυσης.

Η συνεργασία της ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ με τη DYNASTY δεν αποτελεί απλώς μια χορηγική παρουσία. Είναι μια στρατηγική επιλογή που φέρνει κοντά δύο κόσμους με κοινές αξίες: την αυθεντικότητα, την έκφραση, τη μουσική, τη δημιουργικότητα και τη δύναμη της παρέας. Είναι η συνάντηση μιας ιστορικής ελληνικής μάρκας με τον παλμό της σύγχρονης αστικής κουλτούρας, δημιουργώντας μια νέα εμπειρία που μιλά στη γλώσσα της επόμενης γενιάς.

Δήλωση

Η Marketing Manager της Οινοποιίας Μαλαματίνα, κα Αφροδίτη Λαζαρίδη, δήλωσε:

«Η ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ήταν πάντα συνδεδεμένη με τις αυθεντικές στιγμές της ελληνικής παρέας. Σήμερα επιλέγουμε να εκφράσουμε αυτή τη διαχρονική αξία μέσα από νέους τρόπους και νέα μουσικά περιβάλλοντα. Δεν θέλαμε απλώς να βάλουμε το λογότυπό μας σε μια συναυλία. Θέλαμε να γίνουμε μέρος της ίδιας της εμπειρίας της νέας γενιάς, δημιουργώντας έναν νέο τρόπο να συναντιόμαστε και να "τα λέμε αλλιώς". Η συνεργασία μας με τη DYNASTY σηματοδοτεί ακριβώς αυτή τη νέα εποχή για τη ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ.»

Η ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ καλεί το κοινό να γίνει μέρος αυτής της νέας ιστορίας, να ζήσει από κοντά την εμπειρία των συναυλιών που διοργανώνει η DYNASTY, να μοιραστεί τις στιγμές του και να ανακαλύψει πώς μια ιστορική ελληνική μάρκα μπορεί να εκφράζεται με έναν απολύτως σύγχρονο τρόπο.