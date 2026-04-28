Περισσότερα από 100 στελέχη της αγοράς, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκοί βρέθηκαν στο Grand Hotel Palace το Σάββατο 25 Απριλίου, συμμετέχοντας σε έναν ανατρεπτικό διάλογο για τον κλάδο του marketing.

Περισσότερα από 100 στελέχη της αγοράς, επιχειρηματίες και ακαδημαϊκοί βρέθηκαν στο Grand Hotel Palace το Σάββατο 25 Απριλίου, συμμετέχοντας σε έναν ανατρεπτικό διάλογο για τον κλάδο του marketing.

Το "Marketing Without a Playbook", που διοργάνωσε το Marketing Club Greece, απέδειξε ότι στην εποχή της διαρκούς αβεβαιότητας, η εμμονή σε «έτοιμες συνταγές» είναι πλέον το πρόβλημα και όχι η λύση σε αντίθεση με την προσαρμοστικότητα και την επιστροφή στις στρατηγικές αρχές του marketing.

Το κλίμα τόσο κατά τη διάρκεια του διαλόγου, όσο και του coffee break, ήταν ενδεικτικό του αντίκτυπου της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία για έντονες και ουσιαστικές συζητήσεις με τους ομιλητές, ανταλλάσσοντας απόψεις και δημιουργώντας νέες γέφυρες επικοινωνίας.

5 Ώρες, 4 Πάνελ, 20 Experts

Πέντε γεμάτες ώρες με 4 κεντρικές ομιλίες και 4 θεματικά πάνελ συζήτησης, με 20 κορυφαίους επαγγελματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι ανέλυσαν τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον κλάδο. Ο υπεύθυνος Εκπαίδευσης του Marketing Club Greece, Ιωάννης Οφάκογλου, έδινε το ρυθμό με τον γενικό συντονισμό του.

Τα highlights των ομιλιών

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ισχυρές τοποθετήσεις που επαναπροσδιορίζουν τη στρατηγική των επιχειρήσεων:

Στρατηγική & fundamentals: Επισημάνθηκε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε τα playbooks (εγχειρίδια) μόνο ως βάση πάνω στις θεμελιώδεις αρχές, καθώς η τυφλή προσκόλληση σε αυτά αποτελεί συχνά το εμπόδιο στην εξέλιξη. Υπογραμμίστηκε, ακόμη, ότι όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, τα εγχειρίδια σταματούν να λειτουργούν. Τότε είναι που τα soft skills -όλες οι ήπιες δεξιότητες που δεν πρέπει να τις ξεχνάμε- αναλαμβάνουν τον κύριο ρόλο.

Branding & τόλμη: «Η μεταμόρφωση ενός brand απαιτεί τόλμη και όχι μόνο στρατηγική», τονίστηκε χαρακτηριστικά. Τα brands αναδείχθηκαν ως τα σημαντικότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία μιας εταιρείας, τα οποία πρέπει να καθοδηγούν κάθε στρατηγική απόφαση.

Η αντίληψη του καταναλωτή: Υπογραμμίστηκε ότι το Marketing είναι οτιδήποτε αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής, ενώ τα «σήματα» (brand signals) είναι αυτά που επικοινωνούν τις αξίες και τις υποσχέσεις μιας μάρκας στο κοινό.

Marketing & Πωλήσεις: Ο διάλογος έκλεισε με μια έντονη συζήτηση για την επιτακτική ανάγκη διασύνδεσης των Πωλήσεων με το Marketing, με στόχο την κοινή αντίληψη και ένα ξεκάθαρο πλαίσιο δράσης εντός των οργανισμών.

«Αυτό που σε ξεχωρίζει δεν είναι αν έχεις το σωστό εγχειρίδιο. Είναι να προσαρμοστείς άμεσα, να βάλεις δημιουργικότητα καθημερινά και να φέρεις όσο το δυνατόν καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε το ερώτημα δεν είναι πιο playbook να ακολουθήσω. Το ερώτημα είναι πώς σκέφτομαι, πώς αποφασίζω και πώς προσαρμόζομαι, όταν ακόμη το playbook δεν έχει προλάβει να γραφτεί», ανέφερε στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Makreting Club Greece, Τσαμπίκος Κοκκάρης, προσθέτοντας ότι «το marketing είναι το οξυγόνο κάθε επιχείρησης».

Οι 4 keynote speakers ήταν οι:

Νίκος Βαρβαδούκας , Seasoned CMO & Operating Partner, Operandi

, Seasoned CMO & Operating Partner, Operandi Κλεοπάτρα Βελούτσου , Professor of Brand Management, Adam Smith Business School – University of Glasgow

, Professor of Brand Management, Adam Smith Business School – University of Glasgow Αλέξανδρος Κλωνάρης , CMO Douleutaras/YourHero Group

, CMO Douleutaras/YourHero Group Θωμά Πούτα, Business Management Consultant, Interim Executive & Performance Trainer

…που πλαισιώθηκαν από 15 καταξιωμένους ομιλητές και συγκεκριμένα τους:

Ιωάννα Τζιρίτη, Αντιπρόεδρος & Group Marketing Director, ISOMAT

Χριστίνα Μαμελετζή, Marketing & Communications Manager, HB BODY GROUP

Κωνσταντίνα Ξέρα, Brand Manager, ΖΑΝΑΕ

Κατερίνα Γούναρη, Marketing Strategy Expert & Digital Marketing Specialist, Flavour Factory

Στάθης Γιαχανατζής, Πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος, ΦΑΙΔΩΝ ΑΕ

Χαρά Κουγιουμτζή, Marketing Manager, PROVIL SA

Σοφία Εμερτζιάδου, Marketing Manager, Milkplan

Νατάσσα Αστρεινίδη, Συνιδρύτρια - Διεύθυνση Εμπορικής Διαχείρισης, FAMILY FOOD-ΕβΛΟΓΗΜΕΝΟ νηστίσιμο

Κωνσταντίνα Γκίζα, Brand & Marketing Specialist, Ioniki Sfoliata S.A.

Χριστίνα Κoτικώστα, Deputy Strategy & CX Director/Marketing Manager, KLEEMANN

Έλενα Κιλιπίρη, Marketing Manager, KEBE A.E.

Χριστίνα Μπουτσούκη, Καθηγήτρια Μάρκετινγκ, ΑΠΘ

Χάρης Παρίσης, Head of Marketing, Alumil Group

Δρ. Ιωάννης Τζαβλόπουλος, CEO, UPGRADE

Σταμάτης Δαυίδ, SD - Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το ΔΣ του Marketing Club Greece ευχαριστεί θερμά όλους τους ομιλητές και τους παρευρισκόμενους για τη διάθεση και την ενεργή συμμετοχή τους, καθώς και τους χορηγούς και τους εθελοντές που συνέβαλαν στην υλοποίηση του ξεχωριστού αυτού διαλόγου.