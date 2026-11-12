Στην παραγωγική της δραστηριότητα

Σχέδια για επένδυση 1,4 δισ. δολαρίων στην παραγωγική της δραστηριότητα στις ΗΠΑ το 2027 ανακοίνωσε η Mars, με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης και της καινοτομίας στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της (σε σνακ και τρόφιμα). Ο κλάδος των συσκευασμένων τροφίμων αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως η υποτονική καταναλωτική δαπάνη και η στροφή προς πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες, γεγονός που έχει επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση για σοκολάτες και σνακ.

Η κατασκευάστρια των M&M's και των Snickers ανέφερε ότι οι επενδύσεις θα κατευθυνθούν στον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών εγκαταστάσεων, στην ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και στη βελτίωση των λειτουργιών της. Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή (CFO) Κλάους Άαγκαρντ, η Mars παράγει εντός των ΗΠΑ περίπου το 94% των προϊόντων που διαθέτει στην αμερικανική αγορά ενώ απασχολεί 80.000 εργαζομένους επί αμερικανικού εδάφους.

Η εταιρεία με έδρα τη Βιρτζίνια τόνισε ότι η δέσμευσή της έρχεται να προστεθεί σε επενδύσεις άνω των 9 δισ. δολαρίων που έχουν πραγματοποιηθεί στις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ από το 2017. Μετά την εξαγορά της Kellanova, έναντι 36 δισ. δολαρίων, πέρυσι, η Mars απέκτησε 15 επιπλέον εργοστάσια και σχεδιάζει περαιτέρω επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού της δικτύου στις ΗΠΑ.