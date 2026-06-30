Μετά από 20 χρόνια

Ο πρόεδρος του παγκόσμιου δικτύου της McCann, Daryl Lee, αποχωρεί από την εταιρεία με ισχύ από την επόμενη εβδομάδα.

Ο Lee είχε αναλάβει τη θέση του Global Chairman του δημιουργικού δικτύου τον Δεκέμβριο, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της μητρικής εταιρείας της McCann, Interpublic Group (IPG), από την Omnicom. Προηγουμένως είχε διατελέσει παγκόσμιος διευθύνων σύμβουλος (Global CEO) της McCann Worldgroup για 3,5 χρόνια. Ο ίδιος πέρασε τα τελευταία 20 χρόνια της καριέρας του στον όμιλο IPG, μέσα από το δίκτυο της McCann, εντασσόμενος στην εταιρεία το 2006 ως Global President και επικεφαλής παγκόσμιας στρατηγικής. Ο Lee διετέλεσε Global CEO της McCann Erickson για σχεδόν τρία χρόνια, προτού μετακινηθεί στον τομέα των media, αναλαμβάνοντας τη θέση του Global CEO της Universal McCann (UM) και στη συνέχεια εξελιχθεί σε Global CEO της IPG Mediabrands. Επέστρεψε στη διοίκηση της McCann ως Global CEO το 2022.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της IPG από την Omnicom τον Δεκέμβριο, ο όμιλος προχώρησε σε αναδιοργάνωση των δημιουργικών του agencies, ενοποιώντας τα σε τρία μεγάλα δίκτυα και καταργώντας ιστορικά εμπορικά σήματα, μεταξύ των οποίων τα DDB, FCB και MullenLowe. Ο Lee αποτελεί το πιο πρόσφατο υψηλόβαθμο στέλεχος της νέας δομής, που αποχωρεί μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.