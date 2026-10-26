Η εταιρεία αναθεωρεί τη στρατηγική marketing, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στις δικές της πλατφόρμες και τα ιδιόκτητα brand assets.

Την ολοκλήρωση της χορηγικής της συνεργασίας με τη FIFA, έπειτα από 32 χρόνια παρουσίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, αποφάσισε η McDonald’s, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης της στρατηγικής marketing που ακολουθεί.

Η απόφαση έρχεται λίγους μήνες μετά τη μεγαλύτερη καμπάνια που έχει υλοποιήσει ποτέ η αλυσίδα εστίασης για το Μουντιάλ. Η καμπάνια, την οποία δημιούργησε η Wieden+Kennedy New York, αναπτύχθηκε σε περισσότερες από 110 χώρες και αποτέλεσε, σύμφωνα με την εταιρεία, τη μεγαλύτερη διαφημιστική της πρωτοβουλία για το 2026.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες της McDonald’s. Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του δεύτερου τριμήνου του 2026, ο CFO της εταιρείας, Ian Borden, ανέφερε ότι, παρότι η καμπάνια ενίσχυσε την επιχειρηματική δραστηριότητα και δημιούργησε ιδιαίτερα θετικό κλίμα στο δίκτυο της αλυσίδας, η συνολική της απόδοση ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη. Την ίδια περίοδο, η ανάπτυξη της McDonald’s στην αμερικανική αγορά παρουσίασε επιβράδυνση.

Η αποχώρηση από το χορηγικό πρόγραμμα της FIFA συνδέεται με τη στροφή της McDonald’s προς την αξιοποίηση των δικών της δημιουργικών πλατφορμών και της πνευματικής της ιδιοκτησίας (IP), με στόχο την ανάπτυξη ενεργειών marketing που βασίζονται περισσότερο σε περιουσιακά στοιχεία του ίδιου του brand.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στην προσέγγιση της εταιρείας απέναντι στις μεγάλες αθλητικές χορηγίες, καθώς η παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο αποτελούσε επί περισσότερες από τρεις δεκαετίες βασικό στοιχείο της διεθνούς επικοινωνιακής της δραστηριότητας.