Δυναμική συμμετοχή στην επετειακή 10η διοργάνωση στο Ωδείο Αθηνών

Κάθε μεγάλη αλλαγή ξεκινά από μια σπίθα που αρνείται να σβήσει. Φέτος, το έναυσμα δόθηκε, το επιχειρείν απέκτησε μορφή και οι φοιτητές απέδειξαν για άλλη μια φορά ότι είναι αυτοί που ανάβουν τη σπίθα της αλλαγής.

Το ThinkBiz, ο πρώτος και μεγαλύτερος φοιτητικός οργανισμός επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, επιβεβαίωσε για άλλη μία χρονιά ότι η καινοτομία απαιτεί τόλμη.

Σταθερά από το 2011, ο οργανισμός πρωτοστατεί στην εξέλιξη του ελληνικού νεανικού επιχειρείν, μετατρέποντας τη δημιουργικότητα σε ουσιαστική δράση και καλλιεργώντας μια ισχυρή επιχειρηματική νοοτροπία με επίκεντρο την προσωπική μετεξέλιξη.

Το ThinkBiz Academy 2026 έκλεισε τις πόρτες του σηματοδοτώντας μια ολόκληρη δεκαετία καινοτομίας! Στις 15 & 16 Μαΐου, ο παλμός της νεανικής επιχειρηματικότητας χτύπησε δυνατά στον εμβληματικό χώρο του Ωδείου Αθηνών, με την επετειακή 10η διοργάνωση να επιστρέφει πιο ανανεωμένη από ποτέ υπό τον τίτλο: "Morphing Ignition" και να συγκεντρώνει περισσότερους από 1.600 συμμετέχοντες.

«Φέτος στο ThinkBiz Academy 2026 δεν ανάψαμε απλώς μια νέα σπίθα. Δώσαμε μορφή στις αναφλέξεις μιας ολόκληρης δεκαετίας. Η γέννηση μιας ιδέας δεν είναι ποτέ απλή στιγμή· είναι το σημείο όπου η επιχειρηματικότητα ανάβει και το εσωτερικό μας αφήγημα βρίσκει κατεύθυνση.»

Με τέσσερα παράλληλα stages ομιλιών και ένα ειδικά διαμορφωμένο Innovation Agora, το ThinkBiz Academy πέτυχε τον μεγάλο του στόχο: να εντάξει νέους από διαφορετικά ακαδημαϊκά backgrounds στον κόσμο του επιχειρείν.

Μέσα σε αυτό το διήμερο, η θεωρία έγινε πράξη. Με πάνω από 80 κορυφαίους ομιλητές όπως η Myladie Stoumbou από τη Microsoft, η Elis Kiss από τη Vogue, ο Guy Krief από την Big Pi Ventures, ο Σάκης Τανιμανίδης και πολλοί ακόμα founders, investors και κορυφαία στελέχη της αγοράς, τα hands-on workshops και τα interactive happenings έδωσαν στους συμμετέχοντες μια μοναδική επιχειρηματική εμπειρία 360 μοιρών, γεμάτη πολύτιμα insights και νέες γνώσεις.

Η δεύτερη μέρα απογειώθηκε με τον διαγωνισμό φοιτητικών Start-Ups, ο οποίος έκλεψε δικαιωματικά την παράσταση. Η σκηνή γέμισε με φρέσκες ιδέες και αστείρευτο πάθος, καθώς οι νέοι founders έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στα pitches τους μπροστά στην κριτική επιτροπή. Μεγάλος νικητής του Startup Competition αναδείχθηκε το GIGPOSSIBLE, η καινοτόμος εφαρμογή εργασίας που ήρθε να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά, αποδεικνύοντας με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο ότι η καινοτομία και το επιχειρείν δεν γνωρίζουν ηλικιακούς φραγμούς.

Το ThinkBiz Academy 2026 ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη για το οικοσύστημα.