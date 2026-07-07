Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης αξιολογήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευασιών, οι υπολογισμοί των σχετικών δεικτών, καθώς και τα συστήματα και οι διαδικασίες που υποστηρίζουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Η SEPTONA, στο πλαίσιο της διαρκούς δέσμευσής της για υπεύθυνη ανάπτυξη και βιώσιμη καινοτομία, προχώρησε στην ανεξάρτητη επαλήθευση των περιβαλλοντικών ισχυρισμών που αφορούν τη μειωμένη χρήση πλαστικού στις συσκευασίες refill επιλεγμένων σειρών προϊόντων της.

Η επαλήθευση πραγματοποιήθηκε από την EUROCERT, ανεξάρτητο διαπιστευμένο Φορέα Επαλήθευσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EN ISO 14021:2016, το οποίο αφορά τους αυτοδηλούμενους περιβαλλοντικούς ισχυρισμούς (Type II Environmental Labelling).

Στο πλαίσιο της διαδικασίας επαληθεύτηκαν οι ακόλουθοι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί της SEPTONA:

SEPTONA Kids Shampoo & Bath Calm n' Care for Boys & Girls Refill 1000 ml: χρησιμοποιεί 70% λιγότερο πλαστικό ανά ml προϊόντος σε σύγκριση με τη φιάλη SEPTONA Kids Shampoo & Bath Calm n' Care for Boys & Girls 750 ml.

χρησιμοποιεί σε σύγκριση με τη φιάλη SEPTONA Kids Shampoo & Bath Calm n' Care for Boys & Girls 750 ml. SEPTONA Dermasoft Hand Wash Refill 1000 ml (Cotton & Milk Protein, Honey & Ginger, Almond & Tea Rose, Pistachio & Sandalwood): χρησιμοποιεί 80% λιγότερο πλαστικό ανά ml προϊόντος σε σύγκριση με τη φιάλη SEPTONA Dermasoft Hand Wash με αντλία 400 ml.

(Cotton & Milk Protein, Honey & Ginger, Almond & Tea Rose, Pistachio & Sandalwood): χρησιμοποιεί σε σύγκριση με τη φιάλη SEPTONA Dermasoft Hand Wash με αντλία 400 ml. SEPTONA Baby Shampoo & Bath Calm n' Care Refill 1000 ml: χρησιμοποιεί 80% λιγότερο πλαστικό ανά ml προϊόντος σε σύγκριση με τη φιάλη SEPTONA Calm n' Care Gentle Shampoo & Bath with Hypericum & Aloe Vera 500 ml.

Κατά τη διαδικασία επαλήθευσης αξιολογήθηκαν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των συσκευασιών, οι υπολογισμοί των σχετικών δεικτών, καθώς και τα συστήματα και οι διαδικασίες που υποστηρίζουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς. Η EUROCERT επιβεβαίωσε ότι οι ισχυρισμοί είναι σαφείς, ακριβείς, τεκμηριωμένοι και δεν είναι παραπλανητικοί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 14021:2016.

Η συγκεκριμένη επαλήθευση αποτελεί ακόμη ένα βήμα στη στρατηγική της SEPTONA για την ανάπτυξη προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την παροχή αξιόπιστης και διαφανούς περιβαλλοντικής πληροφόρησης προς τους καταναλωτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η SEPTONA συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που συμβάλλουν στη μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών, ενισχύοντας παράλληλα την αξιοπιστία των περιβαλλοντικών πληροφοριών που συνοδεύουν τα προϊόντα της μέσω ανεξάρτητης επαλήθευσης.