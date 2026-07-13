Νέα ονομασία και επικοινωνιακή προσέγγιση της υπηρεσίας

Η Sheepfish και η AVIS Greece παρουσιάζουν το Avis Go Now, τη νέα ονομασία και επικοινωνιακή προσέγγιση της υπηρεσίας, που μέχρι σήμερα ήταν γνωστή ως Avis Car Sharing, εγκαινιάζοντας το νέο κεφάλαιο της ευέλικτης αστικής μετακίνησης.

Έχοντας ως αφετηρία την ανάγκη να αποκτήσει η υπηρεσία μια πιο άμεση, σύγχρονη και ξεκάθαρη επικοινωνιακή ταυτότητα, η Sheepfish διαμόρφωσε τη νέα δημιουργική κατεύθυνση, από το naming, το brand narrative έως το σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη εφαρμογή της, σε όλα τα σημεία επαφής με το κοινό.

Με τη νέα ονομασία “Avis Go Now”, η επικοινωνία εστιάζει στο να είναι απόλυτα κατανοητή και να αποτυπώνει με απλό τρόπο τη βασική υπόσχεση της υπηρεσίας: άμεση και εύκολη μετακίνηση, προσαρμοσμένη στους ρυθμούς μιας σύγχρονης πόλης και ελευθερία πρόσβασης σε αυτοκίνητο, όπου, όποτε και για όσο διάστημα το χρειάζεται ο χρήστης.

Μια νέα προσέγγιση που δεν παραβλέπει τις ανάγκες του σύγχρονου mobility

Βασικός στόχος του rebranding ήταν η δημιουργία ενός brand που "διαβάζει" τον παλμό της πόλης, προσαρμόζεται σε αυτόν και συμβαδίζει απόλυτα με την ευελιξία που αναζητά ο σημερινός χρήστης.

Ξεκινώντας από την αναζήτηση της κατάλληλης ονομασίας, η ομάδα της Sheepfish διαμόρφωσε τη νέα ταυτότητα της υπηρεσίας και το βασικό μήνυμα επικοινωνίας. Αυτά τα στοιχεία αποτέλεσαν τον πυρήνα για την κεντρική δημιουργική ιδέα, η οποία οπτικοποιήθηκε μέσα από στοχευμένο art direction και τον σχεδιασμό του key visual. Ακολούθησε η προσαρμογή όλων των digital υλικών της υπηρεσίας.

Τέλος, η Sheepfish ανέλαβε την εφαρμογή της νέας ταυτότητας στα φυσικά σημεία επαφής, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας το rebranding της σήμανσης στα 9 συνεργαζόμενα parkings, καθώς και στον στόλο των αυτοκινήτων της AVIS.

Ο Αριστείδης Γκότσης, Managing Director της Sheepfish, δηλώνει: «Η εμπιστοσύνη της AVIS για ένα τόσο απαιτητικό 360 project, μας δίνει έμπνευση να δημιουργούμε για την νούμερο 1 εταιρεία mobility στην Ελλάδα και να συμβάλουμε στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών, μέσα από την δημιουργική προσέγγιση της ομάδας μας».

Ο Πάρης Κατσιμίχας, Account and Project Manager της Sheepfish, αναφέρει: «Το AVIS Go Now αποτέλεσε για εμάς ένα project με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μας έδωσε την ευκαιρία να εργαστούμε σε όλο το φάσμα ενός ολοκληρωμένου rebranding, το naming έως της εφαρμογή, της νέας επικοινωνιακής ταυτότητας της υπηρεσίας, σε όλα τα ψηφιακά assets και σημεία επαφής με το κοινό. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε, με συνέπεια, μια ξεκάθαρη εμπειρία για τον χρήστη, που να αποτυπώνει με απλό τρόπο την ευκολία και την αμεσότητα της υπηρεσίας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για αυτή τη συνεργασία και για τη νέα εποχή που σηματοδοτεί η AVIS».