Διαδέχεται τον Jamie Posnanski

Η mediasense ανακοίνωσε ότι ο Sam Tomlinson αναλαμβάνει τη θέση του CEO, διαδεχόμενος τον Jamie Posnanski, ο οποίος επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωπικούς λόγους. Ο Tomlinson εντάχθηκε στη mediasense το 2024 ως Chief Client Officer, μετά την εξαγορά της συμβουλευτικής δραστηριότητας Marketing & Media της PwC στη Βρετανία, την οποία είχε ιδρύσει και διοικήσει. Διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια πείρας στη συμβουλευτική ανώτερων στελεχών μάρκετινγκ και μεγάλων διαφημιζόμενων οργανισμών, με εξειδίκευση στη στρατηγική μάρκετινγκ, τη διακυβέρνηση και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό.

Ο ιδρυτής και διευθυντής της mediasense, Graham Brown, δήλωσε ότι ο Tomlinson έχει ήδη συμβάλει σημαντικά στους πελάτες, στους ανθρώπους και στη στρατηγική κατεύθυνση της εταιρείας. Τόνισε επίσης ότι διαθέτει την εμπορική γνώση και το όραμα που απαιτούνται για την ηγεσία της επιχείρησης. Ο Sam Tomlinson ανέφερε ότι η αγορά του μάρκετινγκ εισέρχεται σε μια νέα εποχή, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, τα νέα επιχειρησιακά μοντέλα και η ανάγκη για μεγαλύτερη λογοδοσία αλλάζουν τον τρόπο λειτουργίας των οργανισμών. Δήλωσε ενθουσιασμένος για την ευκαιρία να ηγηθεί της mediasense και να συνεχίσει την ανάπτυξή της.