Πρώην ανώτερος τηλεοπτικός παραγωγός στο NBC News

Η Meta προσέλαβε τον Rich Latour, πρώην ανώτερο τηλεοπτικό παραγωγό του NBC News, στη θέση του αντιπροέδρου του εσωτερικού στούντιο περιεχομένου της εταιρείας, αναθέτοντάς του την ανάπτυξη και την υλοποίηση της εξωτερικής επικοινωνιακής στρατηγικής της.

Ο Latour θα ηγηθεί των ομάδων κοινωνικών δικτύων και περιεχομένου της Meta, στο πλαίσιο του τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Υποθέσεων, αναφερόμενος στον επικεφαλής του τμήματος, Tucker Bounds. Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, βασική αποστολή του θα είναι να αναδείξει, μέσα από αφηγήσεις και περιεχόμενο, τον αντίκτυπο της Meta στις κοινωνίες παγκοσμίως. Παράλληλα, θα υποστηρίζει την επικοινωνία των προϊόντων της και θα εποπτεύει τη διεθνή παρουσία της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πριν από τη Meta, ο Latour εργάστηκε για επτά χρόνια στην επενδυτική εταιρεία BlackRock, ως διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής παγκόσμιου περιεχομένου. Είχε προηγουμένως διατελέσει αντιπρόεδρος ψηφιακού περιεχομένου στην Goldman Sachs, ενώ από το 1998 έως το 2012 εργάστηκε στο NBC News ως παραγωγός και ανώτερος παραγωγός της εκπομπής «Nightly News».

Η πρόσληψή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Meta επιδιώκει να αναδείξει τις δυνατότητες των μεγάλων επενδύσεών της στην τεχνητή νοημοσύνη, προωθώντας νέες εφαρμογές και υπηρεσίες για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Ο Latour αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εικόνας και της επικοινωνίας των νέων προϊόντων της εταιρείας, καθώς και των συσκευών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.