Η Mindhaus αναλαμβάνει συνεργάτης στρατηγικής marketing & επικοινωνίας στα ξενοδοχεία “The Excelsior Thessaloniki” και “The City Hotel”

Νέα συνεργασία της Mindhaus, εταιρείας στρατηγικής τουριστικού marketing και μέλους της V+O Group | SEC Newgate, με την TOR Hotel Group, ξενοδοχειακό όμιλο με μακρά παράδοση στην ελληνική φιλοξενία.

Ο όμιλος TOR Hotel Group κατέχει σημαντική θέση στον ελληνικό τουρισμό και συνεχίζει να αναπτύσσεται δυναμικά με νέες επενδύσεις, διατηρώντας την παράδοση της αυθεντικής φιλοξενίας. Με τέσσερις ξενοδοχειακές μονάδες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική, η οικογένεια Τορνιβούκα συμβάλλει ενεργά στην διαμόρφωση του κλάδου της φιλοξενίας, με σεβασμό στην ιστορία της χώρας και όραμα για το μέλλον.

Η MINDHAUS, με εξειδίκευση στο τουριστικό marketing, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την επιμέλεια υλοποίησης της στρατηγικής marketing & επικοινωνίας για τα ξενοδοχεία του ομίλου στη Θεσσαλονίκη, το πρόσφατα ανακαινισμένο 4*City Hotel στην καρδιά της πόλης και το luxury boutique ξενοδοχείο 5* The Excelsior. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, στόχος είναι η ενίσχυση της τοποθέτησης κάθε ξενοδοχείου, καθώς και η περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Από την πλευρά της MINDHAUS, o Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλης δήλωσε: «Με χαρά ανακοινώνουμε τη συνεργασία μας με την TOR Hotel Group για το City Hotel και το Excelsior Hotel, δύο ξενοδοχεία με ξεχωριστή θέση στον ξενοδοχειακό χάρτη της Θεσσαλονίκης. Με ιστορία άνω των 100 ετών στη φιλοξενία, η οικογένεια Τορνιβούκα επενδύει διαχρονικά στον ποιοτικό τουρισμό και στην αναπτυξιακή της πορεία. Ως στρατηγικοί συνεργάτες, συνδιαμορφώνουμε με τα ξενοδοχεία τη στρατηγική marketing και επικοινωνίας, υποστηρίζοντας παράλληλα το τμήμα marketing στην υλοποίησή της, με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη της ταυτότητας και της δυναμικής τους».