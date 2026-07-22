Πρώτο βήμα τα Lacta Choco Bakes

Όπως είχε προαναγγείλει από τις αρχές Ιουνίου η Marina Hadrovic, Managing Director της Mondelēz Ελλάδας και Κύπρου και είχατε διαβάσει σε Retail Today και BusinessNews.gr, η Mondelēz International λανσάρει τα Lacta Choco Bakes.

«Η Lacta, το απόλυτο love brand στην κατηγορία της σοκολάτας, συνδυάζει για πρώτη φορά την πλούσια και απαλή σοκολάτα γάλακτος Lacta με τραγανά μπισκότα και αφράτα κέικς, δημιουργώντας τον πιο απολαυστικό συνδυασμό σε μια ολοκαίνουργια σειρά προϊόντων, σχεδιασμένων για τις καθημερινές στιγμές απόλαυσης» αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωσή. Η στρατηγική αυτή κίνηση αποτελεί μέρος του ευρύτερου πλάνου της Mondelēz International για τη μετατροπή της Lacta από ένα love brand στην κατηγορία της σοκολάτας, σε ένα snacking mega brand σε μία υπέρ-κατηγορία, αξιοποιώντας την ισχυρή συναισθηματική σύνδεση που έχει το brand με τον Έλληνα καταναλωτή και την παγκόσμια τεχνογνωσία της εταιρείας στο snacking.

Με τα Lacta Choco Bakes, η Mondelēz International εστιάζει σε τρεις στρατηγικές υποκατηγορίες των Γλυκών Μπισκότων, φέρνοντας έξι νέες, διαφοροποιημένες προϊοντικές προτάσεις που απαντούν στις καταναλωτικές τάσεις των τελευταίων ετών. (Digestive: Lacta Choco Thins | Lacta Choco Oats, Cookies: Lacta Choco Cookies | Lacta Choco Cookies Hazelnut, Flavored: Lacta Choco Mini Stars | Lacta White Choco Mini Stars).

Ταυτόχρονα, η εταιρεία διατηρεί στο χαρτοφυλάκιό της κωδικούς που έχουν ήδη κερδίσει τις προτιμήσεις των καταναλωτών: Lacta Choco Cookies Merenda, Lacta Choco Cookies OREO, Lacta Choco Bomb, Lacta Choco Cake και Lacta Choco Brownie, ενισχύοντας σημαντικά τη συνολική παρουσία της Lacta στη διευρυμένη κατηγορία snacking.

Η σειρά παρουσιάζεται σε ανανεωμένες συσκευασίες, με το λογότυπο της Lacta να καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση και την προϊοντική απεικόνιση να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθοδηγώντας τον καταναλωτή στη σωστή επιλογή προϊόντος και γεύσης. Το λανσάρισμα υποστηρίζεται από ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας σε πολλαπλά κανάλια, καθώς και ισχυρή παρουσία εντός καταστημάτων.

Ο Αλέξανδρος Μπαλτατζής, Marketing Lead GR&CY της Mondelēz International, δήλωσε:

«Με τα Lacta Choco Bakes ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο για τη Lacta στην Ελλάδα. Η αγαπημένη σοκολάτα γάλακτος Lacta μπαίνει για πρώτη φορά τόσο ενεργά στον κόσμο των μπισκότων και των κέικς, ενώνοντας δύο κόσμους σε μία νέα εμπειρία απόλαυσης. Θέλουμε να είμαστε δίπλα στον καταναλωτή σε περισσότερες στιγμές της ημέρας ώστε να καλύψουμε περισσότερες περιστάσεις κατανάλωσης με προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας που μόνο η Lacta μπορεί να προσφέρει. Έξι νέες γεύσεις, σε τρεις υποκατηγορίες, μία υπόσχεση: η απόλαυση που ήδη αγαπάς, τώρα σε μορφές που δεν ειχες φανταστεί. Μια νεα εποχή για τη Lacta ξεκινά!»

Η Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους ομίλους τροφίμων με καθαρά έσοδα 38,5 δις. δολαρίων για το 2025. Με παρουσία σε περισσότερες από 150 χώρες προφέρει στους καταναλωτές απολαυστικά σνακ μέσα από ένα εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο τόσο παγκόσμιων όσο και τοπικών, εμβληματικών brands. Από τα αγαπημένα μπισκότα και baked snacks Oreo, Ritz, LU, Clif Bar έως τις πολυβραβευμένες σοκολάτες Cadbury Dairy Milk, Milka και Toblerone – η Mondelēz International δίνει γεύση σε κάθε στιγμή.

Στην Ελλάδα, η εταιρεία δραστηριοποιείται για περισσότερες από 4 δεκαετίες με τρία εργοστάσια και περισσότερους από 1.000 εργαζόμενους, φέρνοντας κοντά στους Έλληνες καταναλωτές αγαπημένα brands όπως οι σοκολάτες Lacta, Παυλίδη, Kiss και 3BIT, τα κρουασάν 7Days, Molto, τη Merenda και τη μαρμελάδα Spin Span.