Το φετινό Παγκόσµιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αναµένεται να αναδείξει την «Aftermath Economy» ως το νέο πεδίο διεκδίκησης της προσοχής για brands και marketers. Γιατί, όµως, η µεγαλύτερη ευκαιρία ίσως βρίσκεται µετά τη λήξη του αγώνα;

Γράφει ο Δηµήτρης Τσουκαλάς

Το FIFA World Cup 2026, που ξεκίνησε πριν από λίγες ηµέρες, δεν είναι απλώς το µεγαλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία. Όσον αφορά τη διαφήµιση και τo marketing, θα είναι ίσως η πρώτη διοργάνωση στην οποία η µάχη για την προσοχή του κοινού δεν θα κριθεί αποκλειστικά κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Με 48 εθνικές οµάδες, 104 αναµετρήσεις και τρεις χώρες διοργάνωσης, το τουρνουά που θα φιλοξενήσουν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό αναµένεται να δηµιουργήσει έναν τεράστιο όγκο περιεχοµένου, συζητήσεων και πολιτισµικών στιγµών που θα ξεπερνούν κατά πολύ τα 90 λεπτά ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Για τα brands αυτό µεταφράζεται σε µια νέα πρόκληση: πώς παραµένεις σχετικός όταν το κοινό δεν παρακολουθεί πλέον το γεγονός µόνο ζωντανά, αλλά κυρίως µέσα από αποσπάσµατα, αντιδράσεις, σχόλια και προσωπικές συζητήσεις;

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Contagious, ο brand strategist James Kirkham, ιδρυτής της πολιτισµικής συµβουλευτικής εταιρείας Iconic και πρώην επικεφαλής της Copa90, υποστήριξε ότι οι περισσότεροι marketers εξακολουθούν να επενδύουν στο πιο κορεσµένο σηµείο της εµπειρίας του φιλάθλου: στην περίοδο πριν από τη σέντρα. Η πραγµατική ευκαιρία, όπως σηµειώνει, βρίσκεται µετά το τελευταίο σφύριγµα.

Η νέα οικονοµία της προσοχής

Ο Kirkham περιγράφει αυτήν τη µετατόπιση ως «Aftermath Economy». «Εκεί δηµιουργείται πραγµατικά η ανάµνηση και είναι το κοµµάτι που το αθλητικό marketing έχει αφήσει ανεκµετάλλευτο εδώ και 20 χρόνια», αναφέρει.

Το insight αποκτά ιδιαίτερη σηµασία ενόψει του Μουντιάλ του 2026. Η γεωγραφική διασπορά της διοργάνωσης και οι διαφορετικές ζώνες ώρας σηµαίνουν ότι εκατοµµύρια φίλαθλοι, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, δεν θα παρακολουθήσουν µεγάλο µέρος των αγώνων ζωντανά. Ακόµη και όσοι ενδιαφέρονται έντονα για τη διοργάνωση θα αναγκαστούν να καταναλώσουν το περιεχόµενο αποσπασµατικά. Αυτό δηµιουργεί µια σηµαντική αλλαγή στον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνεται η αξία για τα brands.

Η πρώτη επαφή του κοινού µε ένα γκολ, µια ανατροπή ή µια συγκινητική ιστορία δεν θα γίνεται απαραίτητα µέσα από τη ζωντανή µετάδοση. Θα γίνεται µέσα από τα highlights, τα social clips, τα memes, τις αναλύσεις, τα podcasts και τις συζητήσεις της επόµενης ηµέρας. Όπως σηµειώνει ο Kirkham, «το γκολ που θα δεις στο κινητό σου µόλις ξυπνήσεις πιθανότατα θα έχει µεγαλύτερη σηµασία από εκείνο που είδες ζωντανά τα µεσάνυχτα». Για τους marketers, αυτό σηµαίνει ότι η αξία µετακινείται από το live moment στο replay moment.

Το τέλος της λογικής του reach

Για πολλά χρόνια, η στρατηγική γύρω από τις µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις βασιζόταν σε µία σχετικά απλή εξίσωση: µεγαλύτερο reach σηµαίνει µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα. Η πραγµατικότητα του 2026 είναι διαφορετική. Οι σηµαντικότερες συζητήσεις γύρω από το ποδόσφαιρο δεν διεξάγονται πλέον δηµόσια. Μεταφέρονται σε κλειστά οικοσυστήµατα επικοινωνίας, σε WhatsApp groups, private chats, Snapchat groups και κοινότητες που δεν είναι ορατές στα παραδοσιακά metrics.

«Ξεκινήστε να χτίζετε για το group chat. Το reach έγινε δηµόσιο εδώ και πολύ καιρό. Το νόηµα έγινε ιδιωτικό και τα περισσότερα brands εξακολουθούν να αγοράζουν media για το λάθος δωµάτιο», υποστηρίζει ο Kirkham. Πρόκειται ίσως για µία από τις πιο ουσιαστικές παρατηρήσεις της σύγχρονης εποχής του marketing. Το ζητούµενο δεν είναι πλέον µόνο πόσοι θα δουν ένα περιεχόµενο. Είναι πόσοι θα το µοιραστούν ιδιωτικά. Πόσοι θα το στείλουν σε έναν φίλο. Πόσοι θα το κάνουν screenshot. Πόσοι θα το χρησιµοποιήσουν ως αφορµή για συζήτηση. Η πραγµατική επιρροή βρίσκεται όλο και περισσότερο εκεί.

Το περιεχόµενο που κερδίζει δεν είναι απαραίτητα το πιο ακριβό

Η µετάβαση στην Aftermath Economy αλλάζει και τον τρόπο µε τον οποίο αξιολογείται το περιεχόµενο. Τα brands έχουν συνηθίσει να επενδύουν µεγάλα ποσά στην παραγωγή υλικού που θα εµφανιστεί γύρω από τον αγώνα. Ωστόσο, σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία ανακυκλώνεται διαρκώς, η ανθεκτικότητα του περιεχοµένου αποκτά µεγαλύτερη αξία από την αρχική του προβολή.

Ο Kirkham το περιγράφει χαρακτηριστικά: «Αν η δουλειά σου δεν µπορεί να επιβιώσει όταν αποσπαστεί, επαναπλαισιωθεί και προωθηθεί χωρίς λεζάντα, τότε δεν είναι φτιαγµένη για τον τρόπο που οι φίλαθλοι καταναλώνουν σήµερα το ποδόσφαιρο». Το ερώτηµα για τα brands δεν είναι αν θα δηµιουργήσουν περιεχόµενο για το Μουντιάλ. Είναι αν αυτό το περιεχόµενο µπορεί να αποκτήσει δεύτερη και τρίτη ζωή µέσα από τις κοινότητες των φιλάθλων. Αν µπορεί να γίνει meme. Αν µπορεί να γίνει clip. Αν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο συζήτησης. Αν µπορεί να συνεχίσει να ταξιδεύει αφού τελειώσει η αρχική καµπάνια.

Το ποδόσφαιρο ως πολιτισµική πλατφόρµα

Ένα ακόµη κρίσιµο συµπέρασµα από τη συνέντευξη του Kirkham αφορά την ίδια τη φύση του ποδοσφαίρου. Οι νεότερες γενιές δεν το αντιµετωπίζουν ως ένα αποµονωµένο αθλητικό προϊόν. Το βιώνουν ως µέρος ενός ευρύτερου πολιτισµικού οικοσυστήµατος που περιλαµβάνει µουσική, µόδα, gaming, ψυχαγωγία και δηµιουργούς περιεχοµένου. «Ζούµε σε µια κουλτούρα γειτνιάσεων, όπου το ποδόσφαιρο αποτελεί συχνά τον κοινό παρονοµαστή», αναφέρει. Η παρατήρηση αυτή εξηγεί γιατί τα πιο επιτυχηµένα brands δεν περιορίζονται πλέον στην αθλητική επικοινωνία. Αναζητούν σηµεία επαφής µε ευρύτερες πολιτισµικές τάσεις. Συνδέουν το ποδόσφαιρο µε τη µουσική σκηνή, τη µόδα, τους creators και τις κοινότητες που επηρεάζουν τη νεότερη γενιά. Η αξία δεν βρίσκεται µόνο στο ίδιο το άθληµα αλλά στο πολιτισµικό του αποτύπωµα.

Τι σηµαίνει αυτό για τα brands που δεν είναι χορηγοί

Η νέα πραγµατικότητα δηµιουργεί και µια ενδιαφέρουσα ανατροπή. Η συµµετοχή στη συζήτηση γύρω από το Μουντιάλ δεν απαιτεί απαραίτητα τεράστια media budgets ή επίσηµες χορηγίες. Αντιθέτως, σε πολλές περιπτώσεις, η ευελιξία µπορεί να αποδειχθεί σηµαντικότερο πλεονέκτηµα από τον προϋπολογισµό. Ο Kirkham εκτιµά ότι οι εταιρείες που έχουν σχεδιάσει λεπτοµερώς κάθε τους κίνηση ένα ή δύο χρόνια πριν από τη διοργάνωση ενδέχεται να βρεθούν σε µειονεκτική θέση. Η επικαιρότητα, οι κοινωνικές συζητήσεις και οι απρόβλεπτες εξελίξεις θα διαµορφώνουν καθηµερινά νέες ευκαιρίες παρέµβασης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ταχύτητα αντίδρασης και η πολιτισµική κατανόηση µπορεί να αποδειχθούν σηµαντικότερες από τον όγκο της επένδυσης. Για µικρότερα brands, η στρατηγική δεν είναι να ανταγωνιστούν τους µεγάλους χορηγούς στο ίδιο πεδίο. Είναι να βρουν τη δική τους οπτική γύρω από το ποδόσφαιρο, αξιοποιώντας τα ενδιαφέροντα του κοινού τους και δηµιουργώντας περιεχόµενο που µοιάζει αυθεντικό και χρήσιµο.

Η πραγµατική ευκαιρία

Οι µεγάλες αθλητικές διοργανώσεις αποτελούσαν πάντα πεδίο προβολής για τα brands. Το Παγκόσµιο Κύπελλο του 2026, ωστόσο, φαίνεται ότι θα αποτελέσει κάτι περισσότερο. Θα είναι µια δοκιµασία για το κατά πόσο οι marketers κατανοούν τον σύγχρονο τρόπο κατανάλωσης περιεχοµένου. Ίσως τελικά το σηµαντικότερο επικοινωνιακό µάθηµα του Μουντιάλ 2026 να µη βρίσκεται µέσα στο γήπεδο, αλλά σε όσα ακολουθούν µετά το τελευταίο σφύριγµα. Όπως επισηµαίνει ο James Kirkham, «η Aftermath Economy περιλαµβάνει όλα όσα συµβαίνουν µετά τη λήξη του αγώνα: τη διαδροµή προς το σπίτι, τη συζήτηση στο group chat, το photo dump, τη playilist της ∆ευτέρας». Εκεί είναι που οι στιγµές µετατρέπονται σε αναµνήσεις και αποκτούν πραγµατικό νόηµα. «Εκεί είναι που το συναίσθηµα µένει», τονίζει, προσθέτοντας ότι αν τα brands θέλουν να συνδεθούν µε τη µνήµη και το συναίσθηµα των ανθρώπων, τότε εκεί ακριβώς πρέπει να βρίσκονται.