Σε τέσσερα επεισόδια, ο γνωστός «Happy Traveller» επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς που συνεργάζονται με τα My market, γνωρίζει την καθημερινότητά τους και ακολουθεί βήμα βήμα το ταξίδι των προϊόντων τους από το χωράφι έως το ράφι.

Τα My market παρουσιάζουν τη νέα σειρά βίντεο «Μπαίνουμε σε ξένα χωράφια» με τον Ευτύχη Μπλέτσα. Η σειρά ακολουθεί τη διαδρομή φρέσκων εγχώριων φρούτων και λαχανικών από το χωράφι έως τα καταστήματα της αλυσίδας.

Σε τέσσερα επεισόδια, ο γνωστός «Happy Traveller» επισκέπτεται τοπικούς παραγωγούς που συνεργάζονται με τα My market, γνωρίζει την καθημερινότητά τους και ακολουθεί βήμα βήμα το ταξίδι των προϊόντων τους από το χωράφι έως το ράφι.

Το ταξίδι ξεκινά από την Ιεράπετρα με τα «τοματίνια που αγαπάς», συνεχίζεται στη Ζαγορά με τα μήλα Ζαγορίν και περνά από τη Θήβα, όπου καλλιεργούνται καρότα, κρεμμύδια, πατάτες και άλλα φρέσκα προϊόντα. Τελευταίος σταθμός είναι το Κάστρο Βοιωτίας με τη σγουρή σαλάτα και τη γαλλική σαλάτα.

Η νέα σειρά αποτελεί μέρος της καμπάνιας «Μπαίνουμε σε ξένα χωράφια» και αναδεικνύει την υπηρεσία ιχνηλασιμότητας που προσφέρουν τα My market εδώ και 13 χρόνια για τα φρέσκα εγχώρια φρούτα και λαχανικά. Με ένα σκανάρισμα του QR code στο ράφι, οι καταναλωτές μπορούν να μάθουν την ποικιλία, την ημερομηνία φύτευσης, το όνομα του παραγωγού ή της εταιρείας και την περιοχή προέλευσης κάθε προϊόντος.

Στα βίντεο, η προέλευση αποκτά πρόσωπο. Οι καταναλωτές γνωρίζουν τους ανθρώπους πίσω από τα προϊόντα και τους τόπους που καλλιεργούνται. Παράλληλα, βλέπουν πώς ελέγχεται η ποιότητά τους σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Με το μήνυμα «Διαφάνεια στα φρέσκα μας», τα My market αναδεικνύουν τη σημασία του να γνωρίζουμε την προέλευση όσων επιλέγουμε.

Δείτε τα δύο πρώτα βίντεο της σειράς «Μπαίνουμε σε ξένα χωράφια» με τον Ευτύχη Μπλέτσα εδώ.