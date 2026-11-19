Σε ολόκληρη την προϊοντική σειρά, από τις επιμέρους συσκευασίες έως τα multipacks

Η TUBORG, η premium πρόταση στην κατηγορία των adult αναψυκτικών και mixers, παρουσιάζει τη νέα της σχεδιαστική ταυτότητα και εγκαινιάζει το επόμενο κεφάλαιο στην επικοινωνία της μέσα από το “Originally Refreshing”.

Δυναμικό και εκφραστικό, το σύγχρονο design φέρνει στο προσκήνιο όλα όσα κάνουν την TUBORG ξεχωριστή: την έντονη ανθράκωση, τη δροσιά, τη γεύση και τη ζωντάνια της. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν οι φυσαλίδες, που μεταφράζονται οπτικά σε κύκλους και, μέσα από κίνηση και δυναμικές συνθέσεις, δίνουν στην ανανεωμένη εικόνα τον δικό της ξεχωριστό ρυθμό.

Το αποτέλεσμα είναι μια πιο δυνατή και μοντέρνα παρουσία, που ενισχύει τον premium χαρακτήρα της TUBORG και την αναγνωρισιμότητά της στο ράφι.

Η καινούρια οπτική ταυτότητα διατρέχει ολόκληρη την προϊοντική σειρά, από τις επιμέρους συσκευασίες έως τα multipacks, δημιουργώντας συνοχή στο portfolio, ενώ κάθε γεύση διατηρεί τη δική της ξεχωριστή προσωπικότητα.

“TUBORG. Originally Refreshing.”