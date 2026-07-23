Η SOUL Creative Agency επαναπροσδιόρισε τη στρατηγική του brand της Freedom, σχεδιάζοντας τη νέα ταυτότητα και το website.

Η SOUL Creative Agency επαναπροσδιόρισε τη στρατηγική του brand της Freedom, σχεδιάζοντας τη νέα ταυτότητα και το website.

Με επίκεντρο τη φιλοσοφία του The Freedom Way, το έργο περιλάμβανε τον στρατηγικό επαναπροσδιορισμό του brand, τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου Brand Identity System και την ανάπτυξη του νέου εταιρικού website, δημιουργώντας μία ενιαία εμπειρία του brand σε κάθε σημείο επαφής.

Αφετηρία του έργου αποτέλεσε μία απλή αλλά ουσιαστική αρχή: η πραγματική ελευθερία ξεκινά όταν αισθάνεσαι ασφαλής. Με βάση αυτή τη σκέψη διαμορφώθηκε η στρατηγική τοποθέτηση του brand, η αφηγηματική του ταυτότητα και η συνολική επικοινωνιακή του έκφραση, δημιουργώντας μία ξεκάθαρη και διαχρονική βάση που αποτυπώνει τον ανθρώπινο χαρακτήρα της Freedom και τη φιλοσοφία της εταιρείας.

Η στρατηγική αυτή μεταφράστηκε σε ένα ολοκληρωμένο Brand Identity System, το οποίο εκφράζει τις αρχές του brand μέσα από ένα σύγχρονο και συνεπές οπτικό σύστημα. Παράλληλα, το νέο website σχεδιάστηκε ως φυσική προέκταση της νέας ταυτότητας, προσφέροντας μία σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία που αναδεικνύει τόσο τις ασφαλιστικές λύσεις της εταιρείας όσο και την κουλτούρα της.

Η Σοφία Ρατσιάτου, CEO της Freedom, δήλωσε:

"Η SOUL κατάλαβε αμέσως το όραμά μας και έχτισε μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το brand και μία συνολική εικόνα που αντιπροσωπεύουν απόλυτα τη δουλειά μας. Τα θετικά σχόλια δεν έχουν σταματήσει να έρχονται. Πέρα όμως από το αποτέλεσμα, ξεχώρισε ο τρόπος που δούλεψαν σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας: οργανωμένοι, συνεπείς, με άψογο συντονισμό όλων των συνεργατών που εμπλέκονταν στο project, συνδυάζοντας επαγγελματισμό με πραγματική φιλικότητα σε κάθε βήμα."

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