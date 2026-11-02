Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας είναι ότι λειτουργεί χωρίς εξάρτηση από cookies ή από δεδομένα σε επίπεδο χρήστη.

Η Ogilvy One εμπλουτίζει τις υπάρχουσες Media & Data υπηρεσίες της με μια νέα, εξειδικευμένη υπηρεσία Marketing Mix Modeling (MMM). Στόχος της νέας υπηρεσίας είναι να προσφέρει στα brands μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα της πραγματικής αποτελεσματικότητας των marketing επενδύσεών τους, ώστε το σύνολο του διαφημιστικού budget να κατανέμεται με τον πιο αποδοτικό τρόπο.

Αξιοποιώντας προηγμένα στατιστικά και οικονομετρικά μοντέλα σε συνδυασμό με τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Machine Learning, το MMM αναλύει πώς το σύνολο του marketing mix - online και offline media, προωθητικές ενέργειες, εποχικότητα αλλά και εξωτερικοί παράγοντες της αγοράς - συνεισφέρει στις πωλήσεις και στα business αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό ποσοτικοποιεί το πραγματικό ROI κάθε καναλιού και αναδεικνύει τόσο τη συνολική όσο και τη διακριτή συμβολή.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της μεθοδολογίας είναι ότι λειτουργεί χωρίς εξάρτηση από cookies ή από δεδομένα σε επίπεδο χρήστη. Σε μια εποχή όπου η προστασία της ιδιωτικότητας και η σταδιακή κατάργηση των third-party cookies αλλάζουν ριζικά το τοπίο της μέτρησης, το MMM προσφέρει μια αξιόπιστη, privacy-safe προσέγγιση, πλήρως συμβατή με το σύγχρονο ρυθμιστικό περιβάλλον.

Πέρα από τη μέτρηση, η υπηρεσία περιλαμβάνει scenario planning και προβλέψεις (forecasting). Μέσα από «what-if» προσομοιώσεις, τα brands μπορούν να εκτιμήσουν εκ των προτέρων τον αντίκτυπο διαφορετικών κατανομών budget και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για τη μελλοντική τους στρατηγική. Η υπηρεσία αναπτύσσεται πάνω σε κορυφαία, σύγχρονα frameworks MMM, εξασφαλίζοντας επιστημονική εγκυρότητα και διαφάνεια στη μεθοδολογία.