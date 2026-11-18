Ο Gary Laben

Η Acxiom, η πλατφόρμα δεδομένων και ψηφιακής ταυτοποίησης του ομίλου Omnicom, ανακοίνωσε την τοποθέτηση του Gary Laben στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO), διαδεχόμενος τον Jarrod Martin, ο οποίος παραμένει στον όμιλο Omnicom Media ως Chief Transformation Officer.

Ο Gary Laben προέρχεται από τη θέση του CEO της Trax, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων λιανικής. Προηγουμένως, είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της Dynata, πλατφόρμας παροχής πληροφοριών και καταναλωτικών insights. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει επίσης αναλάβει θέσεις ευθύνης στις εταιρείες Wunderman, KBM Group, Experian και TRW.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, υπό την ηγεσία του νέου CEO, η Acxiom θα επιταχύνει την ανάπτυξη και αξιοποίηση ασφαλών οικοσυστημάτων δεδομένων, βοηθώντας τα brands να οργανώνουν και να ενεργοποιούν αποτελεσματικότερα τις πληροφορίες τους σε διαφορετικούς κλάδους της αγοράς. Παράλληλα, θα συνεχίσει να ενισχύει τις λύσεις της ως βασικό πυρήνα δεδομένων της πλατφόρμας Omni, του συστήματος marketing και εμπορικής ευφυΐας της Omnicom.

Ο CEO της Omnicom, John Wren, δήλωσε ότι ο Gary Laben διαθέτει πολυετή πείρα στη δημιουργία και το μετασχηματισμό διεθνών επιχειρήσεων στους τομείς των δεδομένων, της ψηφιακής ταυτοποίησης και της τεχνολογίας, γεγονός που τον καθιστά κατάλληλο να αξιοποιήσει και να ενισχύσει περαιτέρω τις ήδη ισχυρές δυνατότητες της Acxiom.