Εντάσσεται στη Revolut προερχόμενος από την JPMorgan Chase

Η Revolut ανακοίνωσε το διορισμό του Kuba Fast στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Revolut Bank UAB, της ευρωπαϊκής τραπεζικής της οντότητας με έδρα τη Λιθουανία, κατόπιν έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Λιθουανίας. Ο Kuba Fast διαθέτει εκτενή πείρα στον τομέα της ψηφιακής και λιανικής τραπεζικής. Εντάσσεται στη Revolut προερχόμενος από την JPMorgan Chase, όπου συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων λιανικής τραπεζικής του ομίλου, ενώ διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της ψηφιακής τράπεζας Chase UK.

Η Revolut θα συνδυάζει τη λειτουργία της ήδη εδραιωμένης τραπεζικής οντότητας με άδεια λειτουργίας στη Λιθουανία με το νέο τραπεζικό hub στη Γαλλία, υπό την ηγεσία της Béatrice Cossa-Dumurgier, CEO Δυτικής Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτής της διοικητικής μετάβασης, ο Joe Heneghan, ο οποίος ηγήθηκε της Revolut Bank UAB τα τελευταία πέντε χρόνια, αναλαμβάνει καθήκοντα CEO της Revolut Holdings Europe UAB.

Ο Nik Storonsky, CEO και ιδρυτής της Revolut, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Kuba στη Revolut σε μια κομβική στιγμή για την ανάπτυξή μας στην Ευρώπη. Η αποδεδειγμένη ικανότητά του να αναπτύσσει και να επεκτείνει ψηφιακές τραπεζικές δραστηριότητες, σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση του κανονιστικού πλαισίου, τον καθιστούν μια εξαιρετικά σημαντική προσθήκη στην ηγετική μας ομάδα».