Κατείχε τη θέση από το 2020

Η Julianna Richter ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη θέση της παγκόσμιας διευθύνουσας συμβούλου (Global CEO) της Ogilvy PR, την οποία κατείχε από το 2020. Σύμφωνα με ανακοίνωσή της στο LinkedIn, θα αποχωρήσει στο τέλος του μήνα, ενώ η WPP γνωστοποίησε ότι σύντομα θα ανακοινώσει τον διάδοχό της. Όπως αναφέρεται σε εσωτερικό σημείωμα του CEO της WPP Creative, Jon Cook, η Richter εγκαταλείπει την εταιρεία για να αναλάβει νέο επαγγελματικό ρόλο εκτός του ομίλου WPP.

Η Richter εντάχθηκε στην Ogilvy τον Ιανουάριο του 2020, μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια στην Edelman και θητεία στη συμβουλευτική εταιρεία Waypoint Partners. Προσλήφθηκε από τον τότε Global CEO Andy Main, με αποστολή να εκσυγχρονίσει και να ενισχύσει τις υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επιρροής της Ogilvy PR. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, συνέβαλε στο μετασχηματισμό της εταιρείας, υιοθετώντας ένα μοντέλο που συνδυάζει τις δημόσιες σχέσεις με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το influencer marketing. Η ίδια ανέφερε ότι η Ogilvy PR πέτυχε διψήφια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, διετέλεσε Chief Marketing and Communications Officer του WPP Open X, του εξειδικευμένου μοντέλου συνεργασίας της WPP για την Coca-Cola, ενώ ηγήθηκε και της προσπάθειας ενοποίησης των δυνατοτήτων influencer marketing σε όλο τον όμιλο. Η αποχώρησή της εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο αναδιοργάνωσης της WPP, στο πλαίσιο της στρατηγικής Elevate28, που στοχεύει στην απλοποίηση της λειτουργίας της εταιρείας και στην επιστροφή της σε αναπτυξιακή πορεία.