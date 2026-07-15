Γράφει ο Αλκιβιάδης Σιαράβας, Σύμβουλος Marketing, Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Kantar βάζει το δάχτυλο σε μια πληγή που πολλοί marketers βλέπουν, αλλά λίγοι παραδέχονται: η creator economy μεγάλωσε τόσο γρήγορα ώστε αρκετά brands άρχισαν να αγοράζουν δημιουργούς όπως αγόραζαν κάποτε τηλεοπτικό χρόνο. Περισσότερο reach, περισσότερα posts, περισσότερα views, περισσότερα reports. Μόνο που το βασικό ερώτημα δεν είναι αν ο creator έφερε προσοχή. Είναι αν ο κόσμος κατάλαβε ποιο brand πλήρωσε, τι πρεσβεύει και γιατί πρέπει να το θυμάται αύριο.

Στο άρθρο της Kantar, The long game of cultural capital, το στοιχείο είναι αποκαλυπτικό. Το 2025, 74% των brands αύξησε τα budgets για creator marketing, όμως μόνο 27% του creator content συνδέεται δυνατά με το brand. Με απλά λόγια, οι εταιρείες βάζουν περισσότερα χρήματα σε μια περιοχή όπου συχνά το ίδιο το brand εξαφανίζεται μέσα στην προσωπικότητα του δημιουργού. Επίσημο link έρευνας.

Το πρόβλημα δεν είναι οι creators. Αντίθετα, οι καλοί creators έχουν αυτό που πολλά brands έχασαν: φωνή, κοινότητα, ρυθμό, ανθρώπινη αίσθηση. Ξέρουν πώς μιλά το κοινό τους, πότε βαριέται, πότε γελά, πότε θυμώνει και πότε καταλαβαίνει ότι κάτι μυρίζει διαφήμιση. Το πρόβλημα αρχίζει όταν το brand ζητά από αυτούς να κάνουν μαγικά, χωρίς να τους δώσει καθαρή στρατηγική. Τότε το αποτέλεσμα μπορεί να έχει engagement, αλλά όχι μνήμη.

Η Kantar το κάνει ακόμη πιο συγκεκριμένο μέσα από το Creator Game Plan. Με ανάλυση σε πάνω από 15.000 branded creator assets σε TikTok, YouTube Shorts και Instagram, βρήκε ότι μόνο 6% του creator content πετυχαίνει ταυτόχρονα ισχυρό engagement και ισχυρή δυνατότητα brand building. Αυτό είναι σκληρό νούμερο για έναν κλάδο που έμαθε να πανηγυρίζει likes και views σαν να είναι αποτελέσματα πωλήσεων. Επίσημο link έρευνας.

Το βασικό συμπέρασμα είναι απλό: δεν αρκεί να μπαίνει ένα προϊόν στο χέρι ενός γνωστού προσώπου. Χρειάζεται να μπαίνει σε έναν κόσμο που έχει νόημα. Ο creator δεν είναι πινακίδα. Δεν είναι ηθοποιός που εκτελεί σενάριο. Είναι μικρό μέσο ενημέρωσης, κοινότητα, φίλτρο γούστου και μερικές φορές δημιουργικός σύμβουλος. Αν τον κάνεις απλό carrier μηνύματος, σκοτώνεις ακριβώς τον λόγο για τον οποίο τον πλήρωσες.

Εδώ μπαίνει η έννοια του cultural capital, δηλαδή του πολιτισμικού κεφαλαίου. Η Kantar υποστηρίζει ότι τα brands πρέπει να σταματήσουν να κυνηγούν στιγμιαία trends και να χτίσουν σταθερή παρουσία σε πολιτισμικούς χώρους που τους ταιριάζουν. Δεν είναι το ίδιο να πετάς ένα αστείο TikTok audio σε μια καμπάνια και να χτίζεις επί χρόνια μια αναγνωρίσιμη σχέση με μουσική, άθληση, ομορφιά, gaming ή φαγητό. Το πρώτο δίνει spike. Το δεύτερο χτίζει προδιάθεση.

Στα Marketing Trends 2026, η Kantar το λέει σχεδόν σαν προειδοποίηση. Ένα καθαρό, συνεκτικό, διακαναλικό δημιουργικό σύστημα είναι σήμερα 2,5 φορές πιο σημαντικό για την επιτυχία μιας καμπάνιας από ό,τι ήταν πριν από δέκα χρόνια. Την ίδια στιγμή, 61% των marketers σχεδιάζει να αυξήσει την επένδυση σε creator content. Άρα δεν μιλάμε για μόδα που περνά. Μιλάμε για κανάλι που μεγαλώνει, αλλά χρειάζεται καλύτερη πειθαρχία. Επίσημο link έρευνας.

Ένα καλό παράδειγμα είναι το CeraVe με τον Michael Cera. Η ιδέα έπαιξε με την παρεξήγηση ότι το όνομα CeraVe μπορεί να συνδέεται με τον ηθοποιό, αλλά στο τέλος γύρισε πίσω στο πιο σημαντικό brand asset: το ότι η μάρκα αναπτύχθηκε με δερματολόγους. Η τρέλα δεν έφαγε το προϊόν. Το ανέδειξε. Η καμπάνια είχε χιούμορ, δημιουργούς, social συζήτηση και καθαρό brand truth. Επίσημο link καμπάνιας.

Άλλο παράδειγμα είναι το Spotify Wrapped, που η Kantar αναφέρει ως πολιτισμική τελετουργία. Δεν είναι creator campaign με τη στενή έννοια, αλλά λειτουργεί σαν μαζική δημιουργία περιεχομένου από τους ίδιους τους χρήστες. Το brand δίνει τα δεδομένα, το κοινό δίνει την προσωπικότητα και το feed γεμίζει με ιστορίες. Το Spotify δεν εξαφανίζεται πίσω από το περιεχόμενο. Είναι ο μηχανισμός που το κάνει δυνατό. Επίσημο link εμπειρίας.

Αυτή είναι η λεπτή ισορροπία που πρέπει να μάθουν τα brands. Από τη μία, χρειάζεται να αφήνουν δημιουργική ελευθερία. Από την άλλη, πρέπει να έχουν σαφή brand codes. Χρώματα, γλώσσα, προϊόν, ρόλο, υπόσχεση, λόγο ύπαρξης. Όχι ασφυκτικό brief, αλλά καθαρό πλαίσιο. Όχι copy-paste μηνύματα, αλλά κοινό στρατηγικό νήμα.

Η επαγγελματική δυσκολία είναι ότι το creator marketing κάθεται ανάμεσα σε media buying, PR, περιεχόμενο και brand strategy. Δεν χωρά εύκολα σε ένα κουτάκι οργανογράμματος. Θέλει ομάδες που μιλούν μεταξύ τους. Θέλει νομικό έλεγχο χωρίς να πνίγει τη φωνή. Θέλει media πλάνο χωρίς να κάνει τον creator banner. Και θέλει marketers που αντέχουν να μην ελέγχουν κάθε λέξη, αλλά ελέγχουν καθαρά το νόημα. Εκεί κρίνεται η ωριμότητα: λιγότερος πανικός για reach, περισσότερη πειθαρχία γύρω από brand impact. Και αυτό αλλάζει το brief.

Η μέτρηση πρέπει επίσης να αλλάξει. Το engagement rate είναι χρήσιμο, αλλά δεν είναι από μόνο του στρατηγική. Ένα viral βίντεο που δεν αφήνει μνήμη μάρκας είναι σαν αφίσα χωρίς λογότυπο σε δρόμο με πολύ κόσμο. Τη βλέπουν πολλοί και την ξεχνούν όλοι. Η σωστή ερώτηση είναι πιο απαιτητική. Πόσοι θυμήθηκαν τη μάρκα; Πόσοι κατάλαβαν τη διαφορά της; Πόσοι μετακινήθηκαν πιο κοντά στην αγορά;

Για την ελληνική αγορά, το μάθημα είναι ακόμη πιο πρακτικό. Πολλές συνεργασίες με creators γίνονται σαν γρήγορες αγορές προβολής. Βρίσκουμε πρόσωπο, στέλνουμε προϊόν, ζητάμε story, μετράμε views. Αυτό μπορεί να δουλεύει για μικρή ενεργοποίηση, αλλά δεν χτίζει brand. Η επόμενη φάση θέλει λιγότερες αποσπασματικές συνεργασίες και περισσότερες πλατφόρμες. Δηλαδή θεματικές που επανέρχονται, δημιουργούς που καταλαβαίνουν τη μάρκα και περιεχόμενο που φαίνεται αυθεντικό χωρίς να γίνεται αόρατο το brand.

Το προσωπικό μου σχόλιο είναι ότι η creator economy μπήκε στην ώριμη ηλικία της. Το ερώτημα δεν είναι πια ποιος έχει followers. Είναι ποιος μπορεί να μεταφέρει νόημα χωρίς να εξαφανίσει τη μάρκα που τον πληρώνει. Τα brands δεν χρειάζονται περισσότερους creators. Χρειάζονται καλύτερη σχέση μαζί τους. Και κυρίως χρειάζονται το θάρρος να μην αγοράζουν απλώς προσοχή, αλλά να χτίζουν μνήμη.