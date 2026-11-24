Μέσα από την καμπάνια «Η Γυναίκα είναι Ιερή», το οινοποιείο δίνει φωνή σε 15 γυναίκες με διαφορετικές προσωπικές διαδρομές

Δέκα χρόνια μετά την πρώτη της εμφάνιση, η Ιέρεια, το εμβληματικό ροζέ κρασί του Οινοποιείου Μποσινάκη, γιορτάζει την επέτειό της με έναν διαφορετικό τρόπο. Μέσα από την καμπάνια «Η Γυναίκα είναι Ιερή», το οινοποιείο δίνει φωνή σε 15 γυναίκες με διαφορετικές προσωπικές διαδρομές, αναδεικνύοντας τη δύναμη της γυναικείας έκφρασης, την αξία της αυτοδιάθεσης και το δικαίωμα κάθε γυναίκας να είναι ο εαυτός της, χωρίς περιορισμούς και στερεότυπα.

Η Ιέρεια πήρε το όνομά της από μια γυναίκα που έμεινε στην ιστορία για την πνευματική της δύναμη και της οποίας η σκέψη επηρέασε έναν από τους σημαντικότερους φιλοσόφους της αρχαιότητας, την Ιέρεια Διοτίμα. Η Ιέρεια είναι ένα κρασί με χαρακτήρα, βάθος και προσωπικότητα, που δεν σου αποκαλύπτεται εξαρχής. Και αυτή είναι η ουσία της γυναίκας που υμνεί: μιας γυναίκας που δεν δέχεται να οριστεί από την πρώτη εικόνα.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας βρίσκονται 15 γυναίκες από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, μεταξύ των οποίων το κρασί, η δημοσιογραφία, η επιχειρηματικότητα και η γαστρονομία. Μέσα από μια σειρά σύντομων βίντεο, μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες και μιλούν ανοιχτά για τις επιλογές που τις καθόρισαν, τα στερεότυπα που αντιμετώπισαν, τις προκλήσεις που ξεπέρασαν, αλλά και την αγάπη, τη μητρότητα και τη σημασία τού να παραμένουν πιστές στον εαυτό τους.

Οι ιστορίες τους αναπτύσσονται γύρω από τέσσερις θεμελιώδεις πυλώνες: την Ελευθερία, την Αγάπη, τον Σεβασμό και την Ασφάλεια. Μέσα από αυτές τις διαφορετικές φωνές, η Ιέρεια μετατρέπει την επέτειό της σε ένα δυνατό μήνυμα γυναικείας ενδυνάμωσης, υπενθυμίζοντας πως καμία γυναίκα δεν χρειάζεται να περιορίζει τον εαυτό της για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των άλλων.

Η επετειακή καμπάνια κορυφώνεται συμβολικά στις 25 Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, προωθώντας ένα έντονο κοινωνικό μήνυμα, για την αξία της γυναικείας αυτοδιάθεσης και ενθαρρύνοντας κάθε γυναίκα να αναγνωρίζει τη δύναμή της.

Για το Οινοποιείο Μποσινάκη, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, τα 10 χρόνια της Ιέρειας αποτελούν κάτι περισσότερο από μια επέτειο. Είναι μια ευκαιρία να αναδειχθεί εκ νέου η σύνδεσή της Ιέρειας με τη γυναίκα, τον έρωτα και την ελευθερία, δίνοντας φωνή σε γυναίκες που τολμούν να χαράξουν τη δική τους διαδρομή. Γυναικών που δεν ανταγωνίζονται το φως η μία της άλλης, αλλά το μεγαλώνουν.