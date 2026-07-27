Η πρωτοβουλία είχε στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας ατόμων με κινητική αναπηρία, μέσω βιωματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης πρακτικών δεξιοτήτων.

Ο Όμιλος Σαράντη και τα My market ολοκλήρωσαν με επιτυχία την κοινή τους πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης PassPantou – Skills for Wheels, συνεχίζοντας για 4η συνεχή χρονιά τη συνεργασία τους. Η πρωτοβουλία είχε στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και αυτονομίας ατόμων με κινητική αναπηρία, μέσω βιωματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης πρακτικών δεξιοτήτων.

Και φέτος, η πρωτοβουλία εστίασε όχι μόνο στην προσβασιμότητα, αλλά και στη δύναμη της ανεξαρτησίας. Σημαντική ήταν η συμβολή του παραολυμπιονίκη Μάκη Καλαρά και του οργανισμού RUSH OUT, οι οποίοι προσέφεραν την εμπειρία και τις γνώσεις τους για την εκπαίδευση ατόμων με κινητικές αναπηρίες.

Χάρη στη χρηματοδότηση του προγράμματος από τον Όμιλο Σαράντη και τα My market, δίνεται η δυνατότητα σε 10 συνανθρώπους μας να εκπαιδευτούν σε καθημερινές πρακτικές αυτοεξυπηρέτησης, με την καθοδήγηση του Μάκη Καλαρά και της εξειδικευμένης ομάδας του. Μέσα από το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες ενισχύουν τις δεξιότητές τους, κάνοντας ένα ουσιαστικό βήμα προς μια πιο αυτόνομη και ανεξάρτητη καθημερινότητα.

Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή των καταναλωτών, οι οποίοι, μέσα από τις αγορές προϊόντων του Ομίλου Σαράντη στα καταστήματα My market κατά το διάστημα 08/07 – 21/07/2026, συνέβαλαν ενεργά στην υλοποίηση του προγράμματος.

Η ολοκλήρωση της φετινής δράσης επιβεβαιώνει τη διαχρονική δέσμευση του Ομίλου Σαράντη και των My market να υλοποιούν πρωτοβουλίες με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Σε συνεργασία με τον Μάκη Καλαρά και τον οργανισμό RUSH OUT, συνέβαλαν έμπρακτα στην ενδυνάμωση ατόμων με κινητική αναπηρία, υποστηρίζοντας την ισότιμη συμμετοχή τους στην καθημερινή ζωή και ενισχύοντας την ανεξαρτησία τους.