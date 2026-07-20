Η Chloe Hawking, CEO της Kinesso σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία και πρόεδρος EMEA για το δίκτυο, αποχωρεί από τον οργανισμό.

Η Omnicom αποσύρει επίσημα τα brands Kinesso και Annalect, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης που ακολουθεί τη συγχώνευσή της με την Interpublic Group. Παράλληλα, η Chloe Hawking, CEO της Kinesso σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία και πρόεδρος EMEA για το δίκτυο, αποχωρεί από τον οργανισμό.

Με τη νέα δομή, η Kinesso ενσωματώνεται πλήρως στον εμπορικό τομέα (commercial discipline) της Omnicom Media, ενώ η Annalect (το ιστορικό data division της Omnicom) περνά στον τομέα δεδομένων, τεχνολογίας και analytics (data, technology and analytics discipline) του δικτύου. Δύμφωνα με τη διοίκηση, η αλλαγή δεν επηρεάζει τις βασικές δυνατότητες, την τεχνογνωσία ή τις ομάδες των δυο brands.

Σε εσωτερικό σημείωμα, ο CEO της Omnicom Media, Florian Adamski, ανέφερε ότι στόχος είναι η απλοποίηση του τρόπου με τον οποίο οι υπηρεσίες οργανώνονται και παρουσιάζονται στην αγορά. Η εταιρεία επιδιώκει μια πιο ενιαία εμπειρία για τους πελάτες, με λιγότερα εσωτερικά στεγανά και μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των επιμέρους μονάδων.

Η αποχώρηση της Hawking υπογραμμίζει το βάθος της ενοποίησης, καθώς ο αυτόνομος ρόλος ηγεσίας για την της Kinesso στην περιοχή EMEA παύει πλέον να υφίσταται στο νέο συγκεντρωτικό μοντέλο του νέου ομίλου. Η κίνηση εντάσσεται στο κύμα αλλαγών που ξεκίνησε στα τέλη του 2025, όταν η Omnicom ανακοίνωσε επίσης την κατάργηση ιστορικών creative brands, μεταξύ των οποίων οι DDB, MullenLowe και FCB.