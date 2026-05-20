Πρόκειται να αποχωρήσει από τον όμιλο έπειτα από λιγότερους από έξι μήνες στη θέση.

Ο Javier Campopiano, παγκόσμιος Chief Creative Officer της Omnicom Group, πρόκειται να αποχωρήσει από τον όμιλο έπειτα από λιγότερους από έξι μήνες στη θέση. Ο Campopiano, με έδρα τη Μαδρίτη, ανέλαβε το ρόλο του global CCO της νεοσυγχωνευμένης Omnicom τον Δεκέμβριο, έχοντας προηγουμένως ηγηθεί του δημιουργικού τμήματος της McCann Worldgroup και της McCann Worldwide, που ανήκαν στην Interpublic Group (IPG), από τον Σεπτέμβριο του 2023.

Σύμφωνα με το Adweek, ο Campopiano θα αποχωρήσει από την Omnicom στα τέλη Μαΐου και η εταιρεία δεν σχεδιάζει να τον αντικαταστήσει στη θέση του. Ο ίδιος επιβεβαίωσε την αποχώρησή του μέσω LinkedIn, γράφοντας: «Δεν είναι μια εύκολη απόφαση, αλλά ξέρω ότι είναι η σωστή. Οι άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί μαζί μου γνωρίζουν πολύ καλά ότι σπάνια είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, όμως είμαι αρκετά χαρούμενος και περήφανος για όσα καταφέραμε όλοι μαζί».