Στον νέο του ρόλο ο Schwenger θα έχει την ευθύνη της συνολικής εποπτείας των διεθνών εταιρειών marketing υγείας του ομίλου Omnicom

Η Omnicom ανακοίνωσε το διορισμό του Tom Schwenger στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της Omnicom Health Marketing, με άμεση ισχύ. Η συγκεκριμένη επιχειρηματική μονάδα βρισκόταν προηγουμένως υπό την εποπτεία της Dana Maiman, η οποία αποχωρεί από την εταιρεία. Η Maiman είχε διατελέσει CEO της IPG Health από το 2020 έως το 2025 και ανέλαβε στη συνέχεια την ηγεσία της Omnicom Health, μετά την εξαγορά της IPG από την Omnicom.

Στον νέο του ρόλο ο Schwenger θα έχει την ευθύνη της συνολικής εποπτείας των διεθνών εταιρειών marketing υγείας του ομίλου Omnicom. Παράλληλα, θα συνεργάζεται στενά με τον Michael Larson, ο οποίος διατηρεί τη θέση του προέδρου (Chairman) της Omnicom Health. Ο Schwenger διαθέτει περισσότερα από 35 χρόνια πείρας στον τομέα του healthcare marketing, συνδυάζοντας βαθιά γνώση της αγοράς υγείας με σημαντική διοικητική εμπειρία. Πριν από την ένταξή του στην Omnicom, εργαζόταν στη Veeva Systems, όπου κατείχε τις θέσεις του προέδρου και του Chief Customer Officer. Νωρίτερα, είχε περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες στην Accenture, όπου εξελίχθηκε σε επικεφαλής του τομέα Life Sciences. Η επιλογή του σηματοδοτεί μια νέα διοικητική περίοδο για τις δραστηριότητες της Omnicom στο χώρο του marketing υγείας, με έμφαση στη διεθνή ανάπτυξη και την αξιοποίηση της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας του ομίλου.