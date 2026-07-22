Σε νέο παγκόσμιο διαφημιστικό δίκτυο

Η Omnicom Media ανακοίνωσε τη συγχώνευση των δικτύων Mediahub και Hearts & Science σε έναν νέο παγκόσμιο οργανισμό που θα δραστηριοποιείται σε 40 αγορές, με επίσημη έναρξη τον επόμενο μήνα και νέα εταιρική ταυτότητα. Το νέο σχήμα θα διαχειρίζεται διαφημιστικές δαπάνες ύψους περίπου 9,1 δισ. δολαρίων ετησίως, συνδυάζοντας τις δυνατότητες και την τεχνογνωσία των δύο δικτύων.

Στην Αυστραλία, ωστόσο, δεν θα υπάρξουν λειτουργικές αλλαγές. Οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανεξάρτητα, ενώ η Hearts & Science Australia θα υιοθετήσει μόνο τη νέα παγκόσμια επωνυμία. Σύμφωνα με την Omnicom Media, οι πελάτες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με τις ίδιες ομάδες και τη διοίκηση, χωρίς καμιά διαφοροποίηση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η Hearts & Science, που ιδρύθηκε το 2016, έχει αναπτύξει ισχυρή εξειδίκευση στους τομείς των δεδομένων, της ανάλυσης και του σχεδιασμού κοινού, ενώ η Mediahub έχει ξεχωρίσει για τη δημιουργική, πολιτισμικά προσανατολισμένη προσέγγιση στα media και την καινοτομία. Η COMvergence την ανέδειξε το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μεγάλο παγκόσμιο media agency για το 2025.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η Nicole Estebanell θα αναλάβει την ηγεσία του νέου οργανισμού στις ΗΠΑ, ενώ ο Ross Jenkins θα ηγηθεί της περιοχής EMEA. Οι επικεφαλής για Ασία-Ειρηνικό και Λατινική Αμερική αναμένεται να ανακοινωθούν μαζί με το νέο brand. Η κίνηση εντάσσεται στη στρατηγική της Omnicom Media για ισχυρότερη παγκόσμια παρουσία και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.