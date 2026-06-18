Η νέα δομή συνδυάζει ανώτερα στελέχη και από τους δύο οργανισμούς

Η Omnicom Media ανακοίνωσε μια σημαντική αναδιοργάνωση της διοικητικής της ομάδας στις Ηνωμένες Πολιτείες, επτά μήνες μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Interpublic Group (IPG). Η νέα δομή συνδυάζει ανώτερα στελέχη και από τους δύο οργανισμούς, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη δημιουργία ενός πιο ενοποιημένου μοντέλου διοίκησης.

Η Stacy DeRiso, πρώην στέλεχος της IPG Mediabrands, αναλαμβάνει τον νεοσύστατο ρόλο της γενικής διευθύντριας (General Manager) της Omnicom Media στις ΗΠΑ. Μέχρι σήμερα κατείχε τις θέσεις της Global Brand President και CEO της Initiative στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, η Susanne Grundmann, ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη της Omnicom, αναλαμβάνει τη θέση της Global Brand President της Initiative. Προηγουμένως ήταν CEO των δραστηριοτήτων της PHD στην περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), ενώ νωρίτερα είχε διατελέσει CEO της OMD Γερμανίας. Επιπλέον, ο Rob DiGiovanni, επίσης προερχόμενος από την IPG Mediabrands, αναλαμβάνει τη θέση του CEO της Initiative στις ΗΠΑ. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια υπηρετούσε ως President και Global Business Lead της Initiative, έχοντας την ευθύνη για μερικούς από τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους πελάτες της εταιρείας.