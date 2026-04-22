Ενισχύοντας τις προσπάθειες για ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης.

Η OpenAI διόρισε την Jennifer Lien επικεφαλής μάρκετινγκ για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού (APAC), με έδρα τη Σιγκαπούρη, ενισχύοντας τις προσπάθειές της για ευρύτερη υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Η Lien θα επιβλέπει στρατηγικές που αφορούν το brand, την ανάπτυξη χρηστών, την εταιρική υιοθέτηση και συνεργασίες, με στόχο η OpenAI να γίνει ουσιαστικά κατανοητή και χρήσιμη σε κάθε αγορά.

Τον πρώτο χρόνο, προτεραιότητά της είναι η δημιουργία τοπικών ομάδων και η προσαρμογή στρατηγικών ανά χώρα. Όπως σημειώνει, η επιτυχία απαιτεί συνδυασμό παγκόσμιας φιλοδοξίας και τοπικής εξειδίκευσης, καθώς οι αγορές της APAC διαφέρουν σημαντικά. Παράλληλα, η εταιρεία θα εστιάσει σε πρακτικές εφαρμογές της AI και στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ενσωμάτωσης. Η Lien έχει εργαστεί σε εταιρείες όπως οι Figma, Facebook και Google.