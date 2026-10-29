Τη στρατηγική επικοινωνίας και τη δημιουργική σύλληψη υπογράφει η Seventy Nine Minds

Το Ούζο Βαρβαγιάννη παρουσιάζει τη νέα ταινία μικρού μήκους «Παρέα με μια γάτα», την τέταρτη κατά σειρά δημιουργία της επικοινωνιακής πλατφόρμας «Η Στιγμή, Κάθε Εποχή». Με φόντο ένα γραφικό λιμανάκι, μια απρόσμενη συνάντηση γίνεται αφορμή για μια τρυφερή ιστορία που μας θυμίζει πως οι πιο όμορφες στιγμές βρίσκονται συχνά εκεί που δεν τις περιμένουμε.

Μέσα από μια λιτή αφήγηση, η ταινία αναδεικνύει τη χαρά της συντροφικότητας και τη ζεστασιά που μπορεί να προσφέρει μια απροσδόκητη παρουσία. Οι εικόνες και η μουσική μεταφέρουν το συναίσθημα, αφήνοντας χώρο στον θεατή να αναγνωρίσει κάτι από τις δικές του καθημερινές εμπειρίες.

Η νέα δημιουργία συνεχίζει τη φιλοσοφία της καμπάνιας, συνδέοντας το ιστορικό ελληνικό απόσταγμα με τις απλές, αυθεντικές χαρές της ζωής. Μια φιλοσοφία που συναντά τη διαχρονική ταυτότητα που έχει το Ούζο Βαρβαγιάννη, το οποίο παράγεται στο Πλωμάρι της Λέσβου από το 1860, διατηρώντας ζωντανή την τέχνη της απόσταξης. Η προσήλωση στην ελληνική παραγωγή αποτυπώνεται και στη συμμετοχή της Ποτοποιίας Βαρβαγιάννη στην Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, της οποίας αποτελεί Μέλος.

Τη στρατηγική επικοινωνίας και τη δημιουργική σύλληψη υπογράφει η Seventy Nine Minds, η οποία ανέλαβε και τη συνολική επιμέλεια και οργάνωση της παραγωγής. Την οπτικοποίηση πραγματοποίησε η Clayreel Productions, σε σκηνοθεσία Σπύρου Πανταζή, ενώ την πρωτότυπη μουσική συνέθεσε ο Θοδωρής Ζούμπας, αντλώντας έμπνευση από παραδοσιακό τραγούδι της Λέσβου.

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