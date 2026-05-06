Η PayPal ανακοίνωσε το διορισμό του πρώην επικεφαλής μάρκετινγκ και εταιρικών υποθέσεων της HP, Antonio Lucio, ως Chief Marketing & Corporate Affairs Officer, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής αναδιοργάνωσης.

Ο Lucio εργάστηκε για έξι χρόνια στην HP σε δύο διαφορετικές περιόδους, ηγούμενος των λειτουργιών μάρκετινγκ και επικοινωνίας της τεχνολογικής εταιρείας. Κατά την πρώτη του θητεία, από το 2015 έως το 2018, ήταν ο πρώτος παγκόσμιος Chief Marketing and Communications Officer της HP μετά το διαχωρισμό της από τη Hewlett Packard Corporation.

«Για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη και να αξιοποιήσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας, πρέπει να επαναδεσμευτούμε στα βασικά μας στοιχεία, να έρθουμε πιο κοντά στον καταναλωτή, να ευθυγραμμίσουμε την εταιρεία γύρω από τρεις ισχυρούς πυλώνες, να απλοποιήσουμε τον τρόπο λειτουργίας μας, να ενισχύσουμε τη λογοδοσία και να δώσουμε προτεραιότητα στη λειτουργική αριστεία», δήλωσε ο Enrique Lores, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της PayPal.