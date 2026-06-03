Ο 27χρονος αθλητής Νίκος Τριανταφυλλίδης ολοκλήρωσε 12 ώρες συνεχόμενης κολύμβησης στις 30 Μαΐου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Ο 27χρονος αθλητής Νίκος Τριανταφυλλίδης ολοκλήρωσε 12 ώρες συνεχόμενης κολύμβησης στις 30 Μαΐου, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας. Η δράση αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο ορόσημο στην πορεία του προς μια 24ωρη κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας κάτω από τη σκιά του Ολύμπου, στα νερά της Πιερίας, τον Ιούνιο του 2026, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ Péras.

Η 12ωρη κολύμβηση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλίμου και αποτέλεσε το πρώτο σημαντικό βήμα της προετοιμασίας του Νίκου για τον τελικό του στόχο. Μια προσπάθεια αφιερωμένη στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τη Σκλήρυνση Κατά Πλάκας, αλλά και στη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης απέναντι στις δυσκολίες.

Ο Νίκος διαγνώστηκε με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας σε ηλικία μόλις 20 ετών. Αντί να επιτρέψει στη διάγνωση να καθορίσει το μέλλον του, επέλεξε να μετατρέψει την πρόκληση σε κίνητρο. Μέσα από τον αθλητισμό ανακάλυψε έναν τρόπο να επαναπροσδιορίζει καθημερινά τα όριά του, αποδεικνύοντας ότι η δύναμη της θέλησης μπορεί να συνυπάρχει με τις δυσκολίες μιας χρόνιας πάθησης.

Περισσότερο από μια αθλητική δοκιμασία, η 12ωρη κολύμβηση αποτέλεσε ένα μήνυμα προς την κοινωνία. Ένα μήνυμα ότι πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος με όνειρα, στόχους και δυνατότητες. Ότι οι δυσκολίες δεν είναι πάντα ορατές. Και ότι η κατανόηση, η αποδοχή και η στήριξη μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα χιλιάδων ανθρώπων που ζουν με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας, αθλητές, εθελοντές, υποστηρικτές, φίλοι και συγγενείς, βρέθηκαν στο πλευρό του Νίκου. Ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι τελευταίες ώρες της κολύμβησης, όταν αθλητές και φίλοι μπήκαν στο νερό και κολύμπησαν παράλληλα μαζί του, υποστηρίζοντας ηθικά την προσπάθειά του.

Η παρουσία τους δεν είχε αγωνιστικό χαρακτήρα. Ήταν μια πράξη αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Μια έμπρακτη υπενθύμιση ότι οι μεγαλύτερες προκλήσεις δεν ξεπερνιούνται μόνο με φυσική δύναμη, αλλά και με την παρουσία ανθρώπων που πιστεύουν σε εμάς. Η εικόνα δεκάδων ανθρώπων να μοιράζονται την ίδια διαδρομή μέσα στο νερό αποτέλεσε ένα από τα πιο δυνατά μηνύματα της ημέρας.

«Με ρωτούν πολλοί πώς νιώθω μετά από 12 ώρες στο νερό. Η αλήθεια είναι ότι δεν ένιωσα πως κατάφερα κάτι μεγάλο. Αυτό που ένιωσα ήταν ότι οι άνθρωποί μου με πήραν σηκωτό και με οδήγησαν μέχρι το τέλος. Δεν με άφησαν να λυγίσω ούτε για μια στιγμή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της προσπάθειας, υπήρχε ένα μήνυμα που έπαιζε συνεχώς στο μυαλό μου. Ένας φίλος μού είχε πει: “Κάν’ το για όλους εμάς που δεν μπορούμε. Μας δίνεις ζωή”. Αυτά τα λόγια με συνόδευαν σε κάθε λεπτό και κάθε δύσκολη στιγμή.

Γι’ αυτό και δεν αισθάνομαι ότι αυτό το εγχείρημα ανήκει σε εμένα. Ανήκει στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου, στην οικογένειά μου, στους φίλους μου, στους αθλητές που μπήκαν στο νερό μαζί μου, στους εθελοντές, στους υποστηρικτές και σε όλους όσοι αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Εγώ απλώς βρέθηκα μέσα στο νερό. Η δύναμη που με κράτησε εκεί ανήκει σε όλους αυτούς», δήλωσε ο Νίκος Τριανταφυλλίδης.

Ενα ντοκιμαντερ για τα ανθρωπινα ορια

Η προσπάθεια του Νίκου κινηματογραφείται στο πλαίσιο του πρώτου ντοκιμαντέρ της σειράς Péras, σε παραγωγή του Παναγιώτη Μελιάδη. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί την πορεία προετοιμασίας του αθλητή και εξερευνά όχι μόνο τη φυσική πρόκληση της κολύμβησης, αλλά και βαθύτερα ερωτήματα γύρω από τα όρια, την επιμονή, την αποτυχία, την επιτυχία και τη δύναμη της θέλησης.

Μέσα από την ιστορία του Νίκου, το Péras επιχειρεί να ανοίξει έναν ευρύτερο διάλογο για τις αόρατες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι, αλλά και για την ανθρώπινη ικανότητα να προχωρά μπροστά ακόμη και όταν οι συνθήκες μοιάζουν αντίξοες.

«Το Péras δεν είναι μια ιστορία για τον αθλητισμό. Είναι μια ιστορία για τον άνθρωπο. Για τη στιγμή που αποφασίζει να αμφισβητήσει τα όρια που του επιβάλλουν οι συνθήκες, οι φόβοι ή ακόμη και ο ίδιος του ο εαυτός. Η προσπάθεια του Νίκου μάς υπενθυμίζει ότι η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται στην απουσία δυσκολιών, αλλά στην απόφαση να συνεχίζεις παρά την ύπαρξή τους. Μέσα από αυτή την ιστορία θέλουμε να δώσουμε φωνή σε ανθρώπους που συχνά δεν ακούγονται και να αναδείξουμε τη δύναμη που κρύβεται πίσω από κάθε καθημερινό αγώνα. Το Péras δεν αναζητά υπερήρωες. Αναζητά ανθρώπους που επιλέγουν να συνεχίσουν», δήλωσε ο παραγωγός του Péras, Παναγιώτης Μελιάδης.

Το Péras τελεί υπό την αιγίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και υποστηρίζεται από τους Δήμους Αλίμου, Κατερίνης, Δίου – Ολύμπου και Πύδνας – Κολινδρού, οι οποίοι αναγνώρισαν από την πρώτη στιγμή τη σημασία του εγχειρήματος και συνέβαλαν στην υλοποίησή του.

Παράλληλα, την υποστήριξή τους στην προσπάθεια εξέφρασαν οι Βουλευτές Πιερίας κ. Σπύρος Κουλκουδίνας, κ. Ξενοφών Μπαραλιάκος και κα. Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου, ενισχύοντας το μήνυμα της ενημέρωσης, της ευαισθητοποίησης και της κοινωνικής συμπερίληψης.

Η πραγματοποίηση της δράσης κατέστη δυνατή χάρη στην πολύτιμη συμβολή οργανισμών και επιχειρήσεων που πίστεψαν στο όραμα του Péras και επέλεξαν να σταθούν δίπλα σε μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τον αθλητισμό, την κοινωνική ευαισθητοποίηση και την ανθρώπινη ιστορία. Μέγας χορηγός είναι η Asso.subsea, χορηγοί η Bayer Hellas AG και η Νερά Πηγών Γράμμου Α.Ε και υποστηρικτές οι: Arena, Top Cycles, Precision Fuel & Hydration