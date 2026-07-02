Η Henderson διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια πείρας στον τομέα της επικοινωνίας και έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες όπως η Snap και η 21st Century Fox.

Η Pinterest ανακοίνωσε το διορισμό της Julie Henderson στη θέση της αντιπροέδρου και επικεφαλής επικοινωνίας της εταιρείας. Η Henderson διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια πείρας στον τομέα της επικοινωνίας και έχει εργαστεί σε μεγάλες εταιρείες όπως η Snap και η 21st Century Fox. Στη νέα της θέση θα είναι υπεύθυνη για την εταιρική, εμπορική, οικονομική, πολιτική, καταναλωτική, διεθνή και εσωτερική επικοινωνία της Pinterest.

Ο διορισμός της αποτελεί μέρος των πρόσφατων αλλαγών στη διοικητική ομάδα της εταιρείας. Τον Ιανουάριο, η Pinterest προσέλαβε τον Lee Brown ως πρώτο διευθυντή επιχειρηματικής ανάπτυξης και την Claudine Cheever ως διευθύντρια μάρκετινγκ. Η Henderson θα αναφέρεται στην Cheever και θα συνεργάζεται στενά με τον CEO Bill Ready και τα υπόλοιπα στελέχη της εταιρείας. Σύμφωνα με την Claudine Cheever, η Henderson έχει μεγάλη πείρα στη διαχείριση σημαντικών προκλήσεων στο χώρο της τεχνολογίας και των μέσων ενημέρωσης, καθώς έχει αντιμετωπίσει σύνθετα ζητήματα πολιτικής, μεγάλες επιχειρηματικές αλλαγές και απαιτητικές επικοινωνιακές κρίσεις. Η Henderson αναλαμβάνει τα καθήκοντά της στις 18 Ιουλίου, αντικαθιστώντας την Caroline Nolan.

Παράλληλα, η Pinterest αναδιαμορφώνει τη διοικητική της ομάδα, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια των εφήβων, στα κοινωνικά δίκτυα και στις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η αυτοματοποίηση.