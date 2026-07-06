Σε 58 αγορές της περιοχής

Η PMG ορίστηκε νέος media partner της Michael Kors για την περιοχή EMEA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική). Η ανάθεση, που προέκυψε έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία, περιλαμβάνει τη διαχείριση της στρατηγικής μέσων, του media planning και της αγοράς διαφημιστικού χώρου για το brand EMEA. Στόχος είναι η ενίσχυση της συνοχής των επικοινωνιακών ενεργειών και η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών επενδύσεων στις διάφορες χώρες της περιοχής.

Κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας αποτελεί το Alli, το ιδιόκτητο λειτουργικό σύστημα (operating system) της PMG. Οι δύο ομάδες θα εργάζονται μέσα από την κοινή αυτή πλατφόρμα. Oι ειδικοί της PMG θα αναλαμβάνουν τη στρατηγική και τη βελτιστοποίηση των ενεργειών, ενώ η ομάδα της Michael Kors θα έχει πρόσβαση σε ενοποιημένα δεδομένα και ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τις επιδόσεις των καμπανιών στις αγορές της EMEA.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης εικόνας των επιδόσεων σε όλα τα κανάλια, τις γεωγραφικές περιοχές της EMEA και τα διαφορετικά κοινά-στόχους. Με αυτόν τον τρόπο θα απλοποιηθεί η διαχείριση ενός ιδιαίτερα σύνθετου οικοσυστήματος πολλαπλών αγορών και γλωσσών, ενώ παράλληλα θα επιταχυνθεί η επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων του brand. Η συνεργασία τίθεται σε ισχύ άμεσα και θα υποστηρίξει τη Michael Kors στις επόμενες διαφημιστικές καμπάνιες της στις ευρωπαϊκές αγορές.