Γυρισμένη σε μια ταράτσα στα Πετράλωνα, με πρωταγωνιστή το Ούζο Βαρβαγιάννη

Τι ορίζει μια αυθεντική στιγμή; Είναι το φως, η μουσική, ή οι άνθρωποι που επιλέγουμε να έχουμε δίπλα μας;

Η Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, με μια ιστορία 166 ετών που ξεκινά από το Πλωμάρι, παρουσιάζει μια νέα ταινία μικρού μήκους, θυμίζοντάς μας ότι οι πιο όμορφες αναμνήσεις φτιάχνονται χωρίς πρόγραμμα.

Στην καρδιά της Αθήνας, στα Πετράλωνα, μια παρέα φίλων γίνεται ο πρωταγωνιστής μιας ιστορίας που θα μπορούσε να είναι η δική μας.

Με την κινηματογραφική ματιά της νέας ταινίας «Η Στιγμή, Κάθε Εποχή», το Ούζο Βαρβαγιάννη αποδεικνύει ότι η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό, αλλά μια ζωντανή εμπειρία που χωράει σε κάθε σύγχρονη στιγμή.

Ο Γιάννης Βαρβαγιάννης, εκπρόσωπος της 6ης γενιάς της οικογένειας, δηλώνει: «Με αυτή την ταινία, θέλουμε να αναδείξουμε τη δύναμη που έχει η κάθε στιγμή όταν μοιράζεται αυθεντικά. Το “Η Στιγμή, Κάθε Εποχή” δεν είναι μήνυμα,· είναι μια φιλοσοφία που συνδέει τις παρέες, τις αναμνήσεις και τις μικρές καθημερινές απολαύσεις γύρω από ένα ποτήρι ούζο.»