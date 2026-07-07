Για την παραγωγή της νέας της καμπάνιας, η PRM επέλεξε την Αθήνα, ως μία πόλη με πλούσια ιστορία που δεν περιορίζεται μόνο στο παρελθόν αλλά παραμένει συνυφασμένη με τη σύγχρονη ζωή.

Η PRM, μέλος του Answear group, premium πλατφόρμα μόδας και lifestyle επιλεγμένων niche fashion brands από όλον τον κόσμο, παρουσιάζει το «Summer Society» — μια ξεχωριστή καλοκαιρινή καμπάνια εμπνευσμένη από την ιδέα του συνειδητού τρόπου ζωής, της δημιουργικής ανταλλαγής ιδεών και της ομορφιάς των καθημερινών στιγμών. Με φόντο την πόλη της Αθήνας, η καμπάνια ξεδιπλώνεται ως μια ιστορία σύγχρονης πολυτέλειας που δεν καθορίζεται από τα υλικά αγαθά αλλά από την απόλαυση της κάθε στιγμής.

Το καλοκαίρι, ο χρόνος μετατρέπεται στο πολυτιμότερο αγαθό. Ένα χαλαρός πρωινός περίπατος, μία βόλτα στην παραλία αντικρύζοντας το ηλιοβασίλεμα ή η απόλαυση μίας ξεχωριστής στιγμής. Το «Summer Society» είναι μια αφήγηση για ένα lifestyle στο οποίο η μόδα μετατρέπεται σε μέρος της εμπειρίας. Είναι μια ιστορία που διαμορφώνεται μέσα από την ομορφιά και την αυθεντικότητα των καθημερινών στιγμών.

Αντλώντας έμπνευση από την προσέγγιση του Πλάτωνα για την ομορφιά ως αξία που υπερβαίνει τις ατομικές εμπειρίες και αποκαλύπτεται μέσω της στοχαστικής σκέψης, το Summer Society δεν επιδιώκει να ορίσει την ομορφιά σε αυστηρό πλαίσιο. Αντιθέτως, της επιτρέπει να αναδυθεί φυσικά: μέσα από μια ματιά ή μία μικρή παύση αλλά και μέσα από απλές καθημερινές στιγμές.

Για την παραγωγή της νέας της καμπάνιας, η PRM επέλεξε την Αθήνα, ως μία πόλη με πλούσια ιστορία που δεν περιορίζεται μόνο στο παρελθόν αλλά παραμένει συνυφασμένη με τη σύγχρονη ζωή. Ανάμεσα σε ηλιόλουστους δρόμους, τοπικά καφέ, πολυσύχναστες αγορές και παραθαλάσσια τοπία, η PRM συνθέτει μια καλοκαιρινή ιστορία που αποτυπώνεται μέσα από την απόλαυση στιγμών και την αναζήτηση εμπειριών. Η καμπάνια αντλεί έμπνευση από την έννοια της «σχολής» η οποία αποτελούσε στην αρχαία Ελλάδα, μια κατάσταση αναψυχής αφιερωμένη στον ελεύθερο χρόνο, τις πνευματικές συζητήσεις και τις φιλοσοφικές αναζητήσεις. Αυτή η ιδέα αποτελεί το θεμέλιο του «Summer Society», ενός ύμνου στις μικρές καθημερινές απολαύσεις και στη μαγεία των στιγμών.

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΗΣ PRM

Η επιλεγμένη συλλογή της PRM συνθέτει μια καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα η οποία διαμορφώνεται γύρω από τέσσερις ξεχωριστές τάσεις που καθορίζουν τη σεζόν: είτε για τις ημέρες που βρισκόμαστε μεταξύ πόλης και καλοκαιρινών προορισμών είτε για αυθόρμητα ταξίδια και στιγμές που ξεδιπλώνονται χωρίς προγραμματισμό, τα fashion items αντικατοπτρίζουν ένα lifestyle που χαρακτηρίζεται από την άνεση και την κίνηση.

Coastal Prep

Κλασικά κομμάτια για την παραλία, σε νέα εκδοχή. Ρίγες, καλοκαιρινά πουκάμισα, πόλο, σορτς σε κλασική γραμμή και ανάλαφρα αξεσουάρ, εμπνευσμένα από τον ανέμελο ρυθμό της μεσογειακής ζωής. Μια καλοκαιρινή γκαρνταρόμπα που χαρακτηρίζεται από άνεση και εκλεπτυσμένη απλότητα για τις ημέρες που βρισκόμαστε μεταξύ παραλίας και πόλης.

Retro Sport

Εμπνευσμένη από τα γήπεδα, τα κλαμπ και τα καλοκαιρινά παιχνίδια, αυτή η συλλογή συνδυάζει εμβληματικά πάνινα παπούτσια, μπλουζάκια με γραφικά και ζωηρές πινελιές. Ρούχα που προσδίδουν ενέργεια, ελευθερία και μια αίσθηση ανεπιτήδευτης δυναμικής στην καθημερινότητά μας.

Resort Tailoring

Οι απαλές υφές, οι χαλαρές γραμμές και η σύγχρονη προσέγγιση στα βασικά κομμάτια της γκαρνταρόμπας προσδίδουν μια πιο ανάλαφρη αίσθηση. Κομψά αλλά ταυτόχρονα ανεπιτήδευτα, αυτά τα ρούχα προσαρμόζονται με φυσικό τρόπο στις απαιτήσεις της εποχής, συνδυάζοντας κομψότητα με άνεση και ευκολία.

Summer Layering

Layering που ταιριάζει στην εποχή. Πουκάμισα που φοριούνται χαλαρά πάνω από αμάνικα top, τζιν που φοριούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ και αξεσουάρ που προσδίδουν ξεχωριστό ύφος σε κάθε στυλ. Μια ευέλικτη προσέγγιση που προσαρμόζεται αβίαστα στο ρυθμό του καλοκαιριού.

Στην καμπάνια παρουσιάζονται επιλεγμένες μάρκες από τη συλλογή της PRM, όπως οι Drôle de Monsieur, Wales Bonner, Martine Rose, MM6 Maison Margiela, Marine Serre, Jean Paul Gaultier, Rick Owens DRKSHDW, coperni, Andersson Bell, Y-3, New Balance, Birkenstock, Keen και Melissa x Ganni.

Το «Summer Society» αποτελεί το καλοκαιρινό μανιφέστο της PRM και ταυτόχρονα μία πρόσκληση σε έναν κόσμο όπου οι πιο σημαντικές στιγμές συμβαίνουν αβίαστα. Εξάλλου, στις ιστορίες που εκτυλίσσονται στην αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα, τα πιο σημαντικά γεγονότα συμβαίνουν τυχαία: κατά τη διάρκεια ταξιδιών, συναντήσεων και στιγμών περιπλάνησης. Το «Summer Society» μας υπενθυμίζει να αφήνουμε χώρο για το απρογραμμάτιστο. Οι πιο όμορφες στιγμές του καλοκαιριού σπάνια χωράνε σε ένα ημερολόγιο.

Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στην καμπάνια «Summer Society» διατίθενται μέσω του prm.com