Και ο Sam Levine Archer ορίζεται επικεφαλής στρατηγικής (Chief Strategy Officer)

Η Publicis δημιούργησε δύο νέες ηγετικές θέσεις για την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης Marcel, η οποία ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια ως εσωτερικό σύστημα επικοινωνίας και διαχείρισης εργασιών με τεχνητή νοημοσύνη για τους εργαζομένους της εταιρείας. Σήμερα, η πλατφόρμα αποκτά ευρύτερο ρόλο, απευθυνόμενη πλέον και στους πελάτες της.

Ο Scott Hagedorn, παγκόσμιος επικεφαλής αρχιτεκτονικής λύσεων, αναλαμβάνει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου (CEO) της Marcel, ενώ ο Sam Levine Archer, παγκόσμιος επικεφαλής λύσεων, ορίζεται επικεφαλής στρατηγικής (Chief Strategy Officer). Οι δύο διευθυντές θα ηγηθούν της επέκτασης της Marcel, η οποία εξελίσσεται σε μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που αξιοποιεί πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης και εξειδικευμένα εργαλεία για την υποστήριξη επιχειρηματικών και διαφημιστικών αποφάσεων. Παράλληλα, θα διατηρήσουν τις υφιστάμενες θέσεις τους. Εντάχθηκαν στην Publicis το 2022, προερχόμενοι από την Omnicom, και έκτοτε συμβάλλουν καθοριστικά στις πρωτοβουλίες του ομίλου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων.

Οι νέες υπηρεσίες της Marcel περιλαμβάνουν το μάρκετινγκ μέσω influencers και δημιουργών περιεχομένου, το αθλητικό και πολιτιστικό μάρκετινγκ, την ανάλυση περιεχομένου και υπηρεσίες αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη. Η Publicis ανακοίνωσε επίσης ότι η Marcel θα συνδυάζει δυνατότητες από τις Publicis Sapient, Epsilon και Lotame, συνδέοντας επιχειρηματικά δεδομένα, δεδομένα πελατών και δεδομένα μάρκετινγκ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πελάτες διατηρούν την κυριότητα των δεδομένων τους.