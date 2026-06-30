Η νέα καμπάνια και το Pullman xChange αντικατοπτρίζουν το εξελισσόμενο όραμα της Pullman για τη φιλοξενία, το οποίο ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες προσδοκίες γύρω από τον πολιτισμό και τις εμπειρίες.

Η Pullman Hotels & Resorts παρουσιάζει σήμερα τη νέα παγκόσμια καμπάνια του brand, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξή του και ενισχύοντας τη θέση της Pullman ως ενός από τα πλέον πρωτοποριακά premium brands φιλοξενίας παγκοσμίως.

Η καμπάνια παρουσιάστηκε αμέσως μετά το Pullman xChange Paris, τη δεύτερη διεθνή διοργάνωση του εμβληματικού θεσμού του brand, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργήθηκε μέσα από δύο ημέρες καθηλωτικών εμπειριών, οι οποίες έφεραν κοντά thought leaders, δημιουργούς και εκπροσώπους του σύγχρονου πολιτισμού γύρω από το θέμα της ανθρώπινης σύνδεσης. Η νέα καμπάνια και το Pullman xChange αντικατοπτρίζουν το εξελισσόμενο όραμα της Pullman για τη φιλοξενία, το οποίο ανταποκρίνεται στις διαρκώς μεταβαλλόμενες προσδοκίες γύρω από τον πολιτισμό και τις εμπειρίες.

Pullman xChange: Η ζωντανή έκφραση του brand

Μετά την πρώτη του διοργάνωση στο Ντουμπάι, το Pullman xChange πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι, εξερευνώντας τις αθέατες δυνάμεις που διαμορφώνουν την απόδοση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Σε συνεργασία με το The House of Beautiful Business, σχεδιάστηκε με στόχο να αμφισβητήσει τις καθιερωμένες αντιλήψεις και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για ουσιαστική ανταλλαγή ιδεών.

Οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν στα Pullman Paris Montparnasse, Pullman Paris Bercy και Art Explora Art Residency, συγκεντρώνοντας περισσότερους από 150 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων διεθνή μέσα ενημέρωσης, influencers, δημιουργούς και προσωπικότητες του πολιτισμού. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν η ερευνήτρια και ακτιβίστρια Monika Jiang, η systems thinker Laura François, καθώς και ο Gianpiero Petriglieri, Αναπληρωτής Καθηγητής στο INSEAD, οι οποίοι ανέπτυξαν θεματικές που εκτείνονταν από την ηγεσία και τη συναισθηματική σύνδεση έως τη συστημική σκέψη και τη δημιουργική συνεργασία.

«Η Pullman ήταν πάντοτε ένα brand που εξελισσόταν μέσα από την ανταλλαγή ιδεών και την υιοθέτηση νέων οπτικών», δήλωσε ο Benoît Racle, Global Brand President, Premium της Accor. «Σήμερα εξελίσσουμε αυτή την κληρονομιά, συνδέοντας την αφήγηση, τις εμπειρίες, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία. Το Pullman xChange δίνει ζωή σε αυτό το όραμα, δημιουργώντας χώρους όπου οι ιδέες, η δημιουργικότητα και η ανθρώπινη σύνδεση συναντώνται με φυσικό τρόπο. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο μπορεί να εκφραστεί η premium φιλοξενία για τη νέα γενιά ταξιδιωτών».

Μια νέα δημιουργική πλατφόρμα

Από το 1859, η Pullman επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ταξιδεύουν, συναντιούνται και συνδέονται. Με αφετηρία την πρωτοποριακή της κληρονομιά και μια σύγχρονη προσέγγιση στη φιλοξενία, η νέα παγκόσμια καμπάνια του brand βασίζεται σε μια απλή αλλά ουσιαστική πεποίθηση: Every Exchange Is a Trip. Γιατί τα σημαντικότερα ταξίδια δεν μετριούνται μόνο σε χιλιόμετρα, αλλά στους ανθρώπους που γνωρίζουμε, στις συζητήσεις που μοιραζόμαστε και στη νέα οπτική που αποκτούμε στην πορεία.

Η καμπάνια εξερευνά όσα συμβαίνουν όταν τα όρια καταρρίπτονται και διαφορετικοί κόσμοι συναντώνται, επαναπροσδιορίζοντας τη φιλοξενία ως έναν χώρο δημιουργικότητας, συνεργασίας και νέων τρόπων αντίληψης του κόσμου. Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ντουμπάι και Μπανγκόκ, με τη νέα ταινία να ξεφεύγει από τη συμβατική αφήγηση της ξενοδοχειακής φιλοξενίας. Αντί να εστιάζει αποκλειστικά στους προορισμούς, αποτυπώνει την ενέργεια που γεννιέται μέσα από την ανθρώπινη αλληλεπίδραση, τις πολιτισμικές αντιθέσεις και τις αυθόρμητες ανταλλαγές εμπειριών.

«Στον πυρήνα αυτής της καμπάνιας βρίσκεται η πεποίθηση ότι η ουσιαστική ανταλλαγή εμπειριών μπορεί να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον κόσμο», δήλωσε η Natasha Mohammed, Vice President Global Brand της Pullman. «Η Pullman βρισκόταν πάντοτε στο σημείο όπου συναντώνται άνθρωποι, πολιτισμοί και ιδέες, και η νέα αυτή καμπάνια εξελίσσει αυτή την κληρονομιά με τρόπο εκφραστικό και βαθιά συνδεδεμένο με τον σύγχρονο πολιτισμό. Αντί να ακολουθήσουμε τη συμβατική αφήγηση της ξενοδοχειακής φιλοξενίας, επιλέξαμε να δημιουργήσουμε μια ανοιχτή πρόσκληση σε στιγμές δημιουργικότητας, περιέργειας και αυθεντικής ανθρώπινης σύνδεσης».

Η καμπάνια αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης παγκόσμιας στρατηγικής που έχει στόχο να ενισχύσει την πολιτιστική απήχηση του brand και να δημιουργήσει μια ουσιαστικότερη αλληλεπίδραση με τους επισκέπτες σε κάθε στάδιο του ταξιδιού τους. Υποστηριζόμενη από ένα social-first οικοσύστημα περιεχομένου, η πλατφόρμα επεκτείνεται πέρα από τη διαφήμιση, περιλαμβάνοντας καθηλωτικές εμπειρίες, στρατηγικές συνεργασίες, events και δραστηριότητες μέσα στα ξενοδοχεία, που δίνουν ζωή στη φιλοσοφία της Pullman σε διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας και προορισμούς σε όλο τον κόσμο.

Με περισσότερα από 150 ξενοδοχεία σε περισσότερες από 40 χώρες και πάνω από 60 νέα ξενοδοχεία στο αναπτυξιακό της πλάνο, η Pullman συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της σε στρατηγικούς προορισμούς στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ασία και στον Ειρηνικό. Το brand θα ξεπεράσει τα 200 ξενοδοχεία και resorts μέσα στην επόμενη πενταετία, ανταποκρινόμενο στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για premium εμπειρίες φιλοξενίας με ισχυρή πολιτιστική διάσταση.

Κατά τη διάρκεια του 2026 και τα επόμενα χρόνια, νέες αφίξεις, όπως το Pullman Hamilton στη Νέα Ζηλανδία, το Pullman Nanjing Binjiang στην Κίνα και το Pullman Casa Bouskoura στο Μαρόκο, θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν τη δέσμευση του brand στον καινοτόμο σχεδιασμό, τη δημιουργική ανταλλαγή ιδεών και τις σύγχρονες εμπειρίες φιλοξενίας που δίνουν ζωή στο πνεύμα της Pullman.