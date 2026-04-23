Η καμπάνια «Make it Raphinha, Make it realme» θα «τρέξει» μέσα από ειδικές content ενέργειες και activations σε φυσικά και online καταστήματα, με στόχο να εμπνεύσει μια νέα γενιά που τολμά και μετατρέπει τις ιδέες της σε πράξη.

Η realme, ένα από τα πιο δυναμικά smartphone brands αυτή τη στιγμή, παρουσιάζει τον ποδοσφαιριστή Raphinha ως νέο brand ambassador, ενισχύοντας τη σύνδεσή της με τον αθλητισμό, τη νεολαία και την κουλτούρα του ελίτ ποδοσφαίρου στην Ισπανία και την Ευρώπη.

Ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο σήμερα, ο Raphinha εκφράζει το ταλέντο, την αυθεντικότητα και την αποφασιστικότητα, αξίες που αποτελούν και μέρος του πυρήνα της realme, καθώς και της αποστολής της να κάνει το cutting - edge technology ολοένα και πιο προσβάσιμο σε όλους. Ενισχύοντας την παρουσία του στην Ισπανία αλλά και σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πολωνία και η Γαλλία.

Η συνεργασία αυτή είναι το μεγαλύτερο βήμα της realme στο ποδόσφαιρο, ενισχύοντας τη σύνδεση με το πάθος για το άθλημα στην Ισπανία και την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, ανοίγει τον δρόμο για νέες δράσεις που συνδυάζουν τεχνολογία και ποδόσφαιρο.

Ο Raphinha ξεκίνησε την καριέρα του στην Avaí Futebol Clube, όπου άρχισε να ξεχωρίζει, και σήμερα αποτελεί έναν από τους βασικούς παίκτες της FC Barcelona και της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας. Ο ποδοσφαιριστής είναι γνωστός για την ταχύτητα, τη δημιουργικότητα και την ικανότητά του να κρίνει αγώνες μέσα στο γήπεδο. Ξεχωρίζει επίσης εκτός γηπέδου, στηρίζοντας κοινωνικά projects, πρωτοβουλίες για τη νεολαία και δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των ευκαιριών για ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι με τη realme… έχουμε την ίδια ενέργεια και στόχο», δήλωσε ο Raphinha.

Το creative concept βασίζεται στην ιδέα της «the R prophecy», αναδεικνύοντας ότι το ταλέντο και η αποφασιστικότητα βοηθούν τους αθλητές να ξεπερνούν τα όρια, όπως έχουν κάνει θρύλοι του ποδοσφαίρου όπως ο Ronaldo, ο Romário και ο Pelé.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, το κοινό θα έχει επίσης τη δυνατότητα να δει τον ποδοσφαιριστή σε διάφορα activations που θα πραγματοποιηθούν στα φυσικά και online καταστήματα της realme σε Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Γαλλία, διευρύνοντας την εμβέλεια της καμπάνιας και ενισχύοντας τη σύνδεση του brand με τους καταναλωτές.

«Ο Raphinha είναι ένα world-class talent που έχει αποδείξει την αξία του στα υψηλότερα επίπεδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και τώρα φέρει μαζί του το «r» της realme. Είναι τιμή μας να καλωσορίσουμε έναν star όπως ο Raphinha στην ομάδα της realme και να γνωρίζουμε ότι αυτή η συνεργασία φέρνει το brand μας ακόμα πιο κοντά στις καρδιές των χρηστών μας σε Ισπανία και Ευρώπη», δήλωσε o Mario Huang, CMO της realme Ισπανίας.

Η καμπάνια μεταφέρει το μήνυμα ότι το ταλέντο και η αποφασιστικότητα βοηθούν να ξεπερνάς τα όρια και να μετατρέπεις τις ιδέες σε πράξη.