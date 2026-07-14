Προετοιμασία για παρουσίαση στους επενδυτές

Την πολυπόθητη έγκριση της αρμόδιας κινεζικής επιτροπής για εισαγωγή στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ έλαβε η εταιρεία μόδας Shein και έτσι ανοίγει ο δρόμος για αρχική δημόσια προσφορά (IPO), έπειτα από τις αποτυχημένες προσπάθειες εισαγωγής στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Η Shein, που ιδρύθηκε το 2012 από τον Κινέζο επιχειρηματία Sky Xu, θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου παγκοσμίως.

Μετά την έγκριση της CSRC, η εταιρεία μπορεί να ξεκινήσει παρουσιάσεις σε επενδυτές και να προετοιμαστεί για την τελική αξιολόγηση από το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ. Η δημόσια εγγραφή εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2026.

Η Shein προσπάθησε ανεπιτυχώς να εισαχθεί στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ και του Λονδίνου πριν να στρέψει το βλέμμα της στο Χονγκ Κονγκ πέρυσι, ενώ η αποτίμησή της μειώθηκε. Η χρηματιστηριακή αγορά του Χονγκ Κονγκ καταγράφει πτώση 6% από την αρχή της χρονιάς, αλλά η αγορά IPO της είναι σε άνθηση, με σχεδόν 35 δισ. δολάρια να έχουν αντληθεί μέσω δημόσιων εγγραφών. Το αρχικό σχέδιο της Shein να εισαχθεί στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ εκτροχιάστηκε πριν από δύο χρόνια εν μέσω ελέγχου της αλυσίδας εφοδιασμού και των εργασιακών πρακτικών της, και το Λονδίνο εγκαταλείφθηκε καθώς οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές αρνήθηκαν την έγκρισή τους.