Το άρωμα θα κυκλοφορήσει στις 24 Αυγούστου 2026

Σε συνέχεια της συμφωνίας αδειοδότησης για τα αρώματα που υπογράφηκε τον Ιούλιο 2024, η Shiseido και η Max Mara ανακοινώνουν την Florence Pugh ως το πρόσωπο του νέου αρώματος Max Mara, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 24 Αυγούστου 2026.

Η υποψήφια για Όσκαρ Βρετανίδα ηθοποιός Florence Pugh, έχει καθιερωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ως μια από τις πιο χαρισματικές εκπροσώπους της γενιάς της.

Γνωστή για την ευελιξία της και την έντονη συναισθηματική της ερμηνεία, έχει αποσπάσει διεθνή αναγνώριση για τους ρόλους της σε ανεξάρτητες κινηματογραφικές παραγωγές, όπως Lady Macbeth, Little Women — για την οποία έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ — και Midsommar. Παράλληλα, έχει πρωταγωνιστήσει σε μεγάλες διεθνείς παραγωγές όπως Thunderbolts*, Oppenheimer και Dune.

Σύντομα θα εμφανιστεί σε αρκετές πολυ-αναμενόμενες παραγωγές, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση της ως μία από τις κορυφαίες προσωπικότητες του σύγχρονου κινηματογράφου.

Με τη φυσική της αυτοπεποίθηση, την αυθεντικότητα και τη μοναδική της παρουσία, η Florence Pugh εκφράζει την σύγχρονη αντίληψη της θηλυκότητας, που αντικατοπτρίζει απόλυτα τις αξίες της Max Mara.