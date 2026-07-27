Ενίσχυση διοικητικής ομάδας

Η Sky Media ανακοίνωσε το διορισμό του Γκρεγκ Μπρουκς στη θέση του επικεφαλής Μάρκετινγκ, ενισχύοντας την ανώτατη διοικητική της ομάδα.

Ο Μπρουκς προέρχεται από τη SharpEnd, όπου κατείχε τη θέση του Chief Marketing and Commercial Officer, ενώ διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια πείρας στο B2B μάρκετινγκ, την επικοινωνία, τη στρατηγική εμπορικών σημάτων και τα μέσα ενημέρωσης. Στον νέο του ρόλο θα καθορίσει τη στρατηγική κατεύθυνση και τις προτεραιότητες του τμήματος B2B μάρκετινγκ της Sky Media στο Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

Προηγουμένως εργάστηκε για περισσότερα από δέκα χρόνια στη Mindshare, όπου διετέλεσε Global Chief Marketing and Culture Officer και μέλος της Παγκόσμιας Εκτελεστικής Επιτροπής. Το 2021 ηγήθηκε της ανανέωσης της παγκόσμιας εταιρικής ταυτότητας της Mindshare, ενώ διαχειρίστηκε την παγκόσμια επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας και του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Δημιούργησε επίσης το διεθνές πρόγραμμα βραβείων της εταιρείας, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του τίτλου «Media Network of the Year» στα Cannes Lions το 2019 και το 2023.

Ο Μπρουκς δήλωσε ότι η διαφημιστική αγορά βρίσκεται σε περίοδο ραγδαίων αλλαγών και χαρακτήρισε τη Sky Media πρωταγωνιστή αυτής της μετάβασης. Από την πλευρά της, η διευθύντρια Πελατών και Μάρκετινγκ της Sky Media, Κάριν Σέιμουρ, τόνισε ότι η εμπειρία του στη στρατηγική επικοινωνία και η βαθιά γνώση της αγοράς τον καθιστούν ιδανικό για να ενισχύσει τη θέση της εταιρείας στο χώρο της premium διαφήμισης και να υποστηρίξει την επόμενη φάση ανάπτυξής της.