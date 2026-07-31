Διαδέχεται τον Ivan Kayser

Η εταιρεία συμβούλων branding Redscout, που ανήκει στον όμιλο Stagwell, ανακοίνωσε τον διορισμό του Michael Keany στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO). Ο Keany διαδέχεται τον Ivan Kayser, ο οποίος αποχωρεί από την εταιρεία έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια παρουσίας, προκειμένου να ξεκινήσει ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα. Για τους επόμενους μήνες θα παραμείνει στη Redscout ως εκτελεστικός σύμβουλος, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση στη νέα διοίκηση.

Πριν αναλάβει τη νέα του θέση, ο Michael Keany είχε ιδρύσει το σχεδιαστικό γραφείο Bryant Park Studio και δίδασκε στο Savannah College of Art and Design (SCAD). Στο παρελθόν εργάστηκε στη McKinsey & Company, όπου συνίδρυσε το McKinsey Academy, ενώ υπήρξε επίσης συνιδρυτής και εταίρος της Oliver Wyman Studio. Επιπλέον, είχε διατελέσει CEO της Code and Theory, εταιρείας του ομίλου Stagwell, την περίοδο 2009–2012.

Η Redscout είναι γνωστή για τη συνεργασία της με κορυφαία διεθνή brands, όπως οι Uber, Netflix, Best Buy, Lands' End και Peloton, παρέχοντας υπηρεσίες στρατηγικής και ανάπτυξης εμπορικών σημάτων.