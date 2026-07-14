Αναλαμβάνει καθήκοντα Group Creative Director

Στο δυναμικό της BBDO Greece εντάχθηκε ο Λεωνίδας Αρβανίτης, αναλαμβάνοντας τη θέση του Group Creative Director.

Ο έμπειρος δημιουργικός διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά επικοινωνίας, έχοντας συνδέσει την επαγγελματική του πορεία με σημαντικές εταιρείες και γνωστά brands.

Ξεκίνησε την καριέρα του ως copywriter στη Leo Burnett Athens, όπου στη συνέχεια εξελίχθηκε σε Creative Director. Το 2011 αποτέλεσε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της The Newtons Laboratory, στην οποία παρέμεινε για οκτώ χρόνια, συμβάλλοντας στη δημιουργική ανάπτυξη και την καθιέρωση της εταιρείας στην ελληνική αγορά.

Ακολούθησε η συνεργασία του με τη Soho Square Athens, ενώ από το 2023 μέχρι πρόσφατα κατείχε τη θέση του Creative Director στην Another Circus Creative Agency, έχοντας την ευθύνη δημιουργικών ομάδων και ολοκληρωμένων projects επικοινωνίας.

Στη διάρκεια της πορείας του έχει εργαστεί για brands όπως τα Diageo, Stoiximan, ΟΠΑΠ, Τράπεζα Πειραιώς, Lidl και μπύρα Άλφα, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, έχει διατελέσει Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Ad | Film & Διεθνές Concept των Ermis Awards.