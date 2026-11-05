Εξαετές επενδυτικό πλάνο 500 εκατ. ευρώ, στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους αθλητικούς συλλόγους και έμφαση στην τεχνολογία, το digital engagement και το branded content.

Με ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ σε βάθος εξαετίας και χορηγικές συμφωνίες ύψους 100 εκατ. ευρώ για την επόμενη τετραετία, η Superbet Greece επιδιώκει να ενισχύσει δυναμικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά, επενδύοντας σημαντικά στο marketing, την επικοινωνία και τις αθλητικές συνεργασίες.

Όπως ανέφερε ο General Manager της Superbet Greece, Γιάννης Καλαμβόκης, σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, στρατηγικός στόχος είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στις προτιμήσεις των Ελλήνων καταναλωτών. Η εταιρεία διαθέτει ήδη περισσότερους από 305.000 εγγεγραμμένους χρήστες και μερίδιο αγοράς 7%-8%, βάσει του συνολικού όγκου πονταρισμάτων.

Χορηγικό χαρτοφυλάκιο 100 εκατ. ευρώ

Κεντρική θέση στη στρατηγική ενίσχυσης του brand κατέχουν οι αθλητικές χορηγίες. Η Superbet έχει υπογράψει συμφωνίες συνολικής αξίας 100 εκατ. ευρώ, οι οποίες καλύπτουν την επόμενη τετραετία, χωρίς να συνυπολογίζονται δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Στο ποδόσφαιρο, αποτελεί κεντρικό χορηγό του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, με συμφωνίες διάρκειας τριών ετών και δυνατότητα επέκτασης για ακόμη τρία. Στο μπάσκετ συνεργάζεται με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, ενώ το χορηγικό της χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης τον Πανιώνιο, την Κηφισιά, το Κύπελλο Ελλάδας και τη Super League 2.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνεργασία με τη Super League 2, η οποία υπερβαίνει την παραδοσιακή χορηγική προβολή. Περιλαμβάνει αναβαθμισμένη τηλεοπτική παραγωγή και δωρεάν ζωντανές μεταδόσεις δύο αγώνων εβδομαδιαίως μέσω YouTube, ενισχύοντας το ψηφιακό περιεχόμενο και την επαφή της διοργάνωσης με το φίλαθλο κοινό. Επίσης, πσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο η εταιρεία διαθέτει δικό της κανάλι στο Youtube με δικές της παραγωγές σχετικών εκπομπών/vidcasts.

Digital engagement και Super Social

Σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής αποτελεί η ιδιόκτητη τεχνολογική πλατφόρμα της Superbet, η οποία επιτρέπει την ανάπτυξη εξατομικευμένων υπηρεσιών και νέων μορφών αλληλεπίδρασης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το Super Social, η ενσωματωμένη κοινωνική πλατφόρμα της εφαρμογής, που χρησιμοποιείται ήδη από περισσότερους από 100.000 χρήστες στην Ελλάδα. Μέσω αυτής, οι χρήστες μοιράζονται προγνωστικά, σχολιάζουν αθλητικά γεγονότα και αλληλεπιδρούν, δημιουργώντας ένα επιπλέον ψηφιακό σημείο επαφής με το brand.

Η ελληνική ομάδα αριθμεί 155 εργαζομένους, με 17-18 στελέχη στο marketing, ενώ η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνογνωσία περίπου 1.000 εξειδικευμένων στελεχών που ασχολούνται με την ανάπτυξη της πλατφόρμας διεθνώς.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για naming rights

Ενδιαφέρον διατηρεί η Superbet και για νέες εμπορικές ευκαιρίες γύρω από αθλητικά venues, συμπεριλαμβανομένων πιθανών συμφωνιών naming rights σε γήπεδα. «Οτιδήποτε σχετίζεται με τον αθλητισμό και δημιουργεί προστιθέμενη αξία στο brand μας και στους συνεργάτες μας, είμαστε εδώ για να το συζητήσουμε», σημείωσε ο Γιάννης Καλαμβόκης, χωρίς να προαναγγείλει συγκεκριμένη συμφωνία.

Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα, υλοποιώντας το πολυεπίπεδο πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας «ΟΛΟΙ SUPER», που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την πρωτοβουλία εθελοντικής αιμοδοσίας Super Blood League και την καμπάνια υπεύθυνου παιχνιδιού «Κράτα τον έλεγχο», στο πλαίσιο της οποίας το εταιρικό λογότυπο στις φανέλες συνεργαζόμενων ομάδων θα αντικατασταθεί από το σχετικό μήνυμα.

Η στρατηγική της Superbet συνδυάζει έτσι την υψηλή χορηγική δαπάνη με το ψηφιακό περιεχόμενο, τη δημιουργία κοινοτήτων και τις κοινωνικές ενεργοποιήσεις, επιδιώκοντας μια ισχυρότερη και πιο διαρκή σχέση του brand με το ελληνικό κοινό.

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