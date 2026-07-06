Για retailers και καταναλωτικά brands που θέλουν να μετατρέψουν τη σχολική λίστα σε καλάθι σχολικών αγορών

Η Tailwind EMEA προσαρμόζει την υπηρεσία Media Curation ειδικά για την περίοδο του Back to School, δίνοντας σε retailers και καταναλωτικά brands τη δυνατότητα να σχεδιάσουν ένα πλάνο επικοινωνίας που θα τους δώσει πλεονέκτημα αποτελεσματικότητας γνωρίζοντας τί και πώς επηρεάζει τις αποφάσεις αγοράς των σχολικών ειδών για κάθε αγοραστή.

Κάθε καλοκαίρι, γονείς και μαθητές περνούν σταδιακά από τη χαλάρωση των διακοπών στην προετοιμασία της νέας σχολικής χρονιάς και διαμορφώνουν τη λίστα αγορών τους. Η έρευνα ξεκινά νωρίς, με το YouTube να είναι από τις πιο σημαντικές επιρροές για τους μαθητές, ενώ η τελική απόφαση κλειδώνει σε ένα παράθυρο μόλις δύο εβδομάδων, από την άφιξη της λίστας σχολικών ειδών μέχρι το πρώτο κουδούνι της χρονιάς. Η υπηρεσία Media Curation βοηθά τα brands να ακολουθήσουν αυτή τη διαδρομή, τοποθετώντας το σωστό μήνυμα στο σωστό περιβάλλον, μπροστά σε κάθε μέλος της οικογένειας τη στιγμή που μετράει - εκεί που η λίστα γίνεται καλάθι αγορών σχολικών ειδών.

«Η περίοδος του Back to School έχει ένα πολύ στενό παράθυρο απόφασης αγοράς και απαιτεί συνάφεια μηνύματος, κοινού, και περιβάλλοντος, με ελαχιστοποίηση του media wastage για να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα για τους retailers και τα καταναλωτικά brands– όχι μία αντιμετώπιση one size fits all», δήλωσε η Έλενα Μπούκα Commercial Director Ευρώπης της Tailwind EMEA.

Έλενα Μπούκα Commercial Director Ευρώπης της Tailwind EMEA

«Χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση για το κάθε τμήμα κοινού και διαφορετικά κανάλια, με το YouTube να είναι το κυρίαρχο μέσο που διαμορφώνει τις προτιμήσεις των μαθητών, πριν οι γονείς αρχίσουν να συγκρίνουν επιλογές. Με την υπηρεσία Media Curation, επιτρέπουμε στους διαφημιζόμενους να βρίσκονται σωστά ακριβώς σε αυτό το σημείο της απόφασης.»

Η Tailwind EMEA έχει δημιουργήσει ένα πρακτικό Advertising Playbook για την περίοδο του Back to School — έναν οδηγό που βοηθάει καταναλωτικά Brands, retailers και διαφημιστικές εταιρείες να κερδίσουν την προσοχή των μαθητών και την εμπιστοσύνη των γονιών, με διαφορετικό τρόπο, στο YouTube και στο Open Web.

Για να κατεβάσετε το Playbook, επισκεφθείτε εδώ.