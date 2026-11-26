Μετά από ενέργειες εθνικών αρχών

Μετά από συντονισμένη δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών (CPC), η διαδικτυακή αγορά Temu δεσμεύτηκε να ευθυγραμμίσει αρκετές από τις εμπορικές πρακτικές της με τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Το Δίκτυο CPC αποδέχθηκε τις δεσμεύσεις του Temu σήμερα.

Οι δεσμεύσεις της Temu αφορούν ένα ευρύ φάσμα εμπορικών πρακτικών που παραπλανούν τους καταναλωτές ή επηρεάζουν αδικαιολόγητα τις αποφάσεις αγοράς τους, συμπεριλαμβανομένων των ψεύτικων εκπτώσεων, των ψεύτικων κριτικών, των πωλήσεων υπό πίεση, της αναγκαστικής παιχνιδοποίησης και των ελλιπών και παραπλανητικών πληροφοριών. Επικεφαλής της δράσης του δικτύου ΣΠΚ κατά της Temu ήταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές του Βελγίου, της Γερμανίας και της Ιρλανδίας, υπό τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επισκόπηση των κύριων δεσμεύσεων

Οι δεσμεύσεις της Temu περιλαμβάνουν:

Σαφέστερες και πιο προσβάσιμες πληροφορίες για τις εταιρείες και υποστήριξη πελατών, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων επιλογών επικοινωνίας για τους καταναλωτές, τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών και διαλογικού ρομπότ (chatbot) διαθέσιμου σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

συμπεριλαμβανομένων περισσότερων επιλογών επικοινωνίας για τους καταναλωτές, τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών και διαλογικού ρομπότ (chatbot) διαθέσιμου σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ευκολότερες αναλήψεις, επιστροφές και επιστροφές χρημάτων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των επιστροφών εντός 14 ημερών και της παροχής εντύπου υπαναχώρησης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και του ΕΟΧ.

συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας των επιστροφών εντός 14 ημερών και της παροχής εντύπου υπαναχώρησης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και του ΕΟΧ. Πιο αξιόπιστες κριτικές καταναλωτών , με καλύτερη προστασία από ψευδείς κριτικές, συμπεριλαμβανομένου ενός ανιχνευτή ψευδών κριτικών που ελέγχει τις κριτικές πριν από τη δημοσίευση. Η Temu δεσμεύτηκε επίσης για ένα εύκολα προσβάσιμο εργαλείο αναφοράς και περισσότερη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης και κατάταξης των κριτικών, με σαφείς εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των αξιολογήσεων με αστέρια και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να ταξινομούν τις κριτικές.

, με καλύτερη προστασία από ψευδείς κριτικές, συμπεριλαμβανομένου ενός ανιχνευτή ψευδών κριτικών που ελέγχει τις κριτικές πριν από τη δημοσίευση. Η Temu δεσμεύτηκε επίσης για ένα εύκολα προσβάσιμο εργαλείο αναφοράς και περισσότερη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης και κατάταξης των κριτικών, με σαφείς εξηγήσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των αξιολογήσεων με αστέρια και τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να ταξινομούν τις κριτικές. Σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, συμπεριλαμβανομένης σαφούς διάκρισης μεταξύ πραγματικών εκπτώσεων, όταν η τιμή μειώθηκε πραγματικά, και απλών συγκρίσεων της τιμής με μια γενική τιμή αναφοράς. Η Temu δεσμεύτηκε επίσης να δείχνει με σαφήνεια τυχόν ισχύοντες φόρους και τέλη πριν από το check-out.

συμπεριλαμβανομένης σαφούς διάκρισης μεταξύ πραγματικών εκπτώσεων, όταν η τιμή μειώθηκε πραγματικά, και απλών συγκρίσεων της τιμής με μια γενική τιμή αναφοράς. Η Temu δεσμεύτηκε επίσης να δείχνει με σαφήνεια τυχόν ισχύοντες φόρους και τέλη πριν από το check-out. Τερματισμός της πίεσης στα μηνύματα πώλησης που πιέζουν τους καταναλωτές να ολοκληρώσουν αγορές, όπως «σχεδόν sold out», στην κύρια σελίδα και στις καταχωρίσεις προϊόντων της Temu.

που πιέζουν τους καταναλωτές να ολοκληρώσουν αγορές, όπως «σχεδόν sold out», στην κύρια σελίδα και στις καταχωρίσεις προϊόντων της Temu. Τέλος στις αναγκαστικές λειτουργίες παιχνιδοποίησης από όλες τις εκδόσεις της ιστοσελίδας, της εφαρμογής και των διαφημίσεων της Temu στην ΕΕ και τον ΕΟΧ. Σε αυτά περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά που ανάγκασαν τους καταναλωτές να παίζουν παιχνίδια, όπως το «spin the wheel», για να έχουν πρόσβαση στην αγορά.

από όλες τις εκδόσεις της ιστοσελίδας, της εφαρμογής και των διαφημίσεων της Temu στην ΕΕ και τον ΕΟΧ. Σε αυτά περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά που ανάγκασαν τους καταναλωτές να παίζουν παιχνίδια, όπως το «spin the wheel», για να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Σαφέστεροι και τεκμηριωμένοι περιβαλλοντικοί ισχυρισμοί στο σύστημα περιβαλλοντικής δωρεάς της Temu.

στο σύστημα περιβαλλοντικής δωρεάς της Temu. Σαφέστερο check-out. Ο ιστότοπος της Temu δεν καθιστούσε σαφές ότι η παραγγελία ενός προϊόντος σημαίνει ότι πρέπει να το πληρώσετε. Διαθέτει πλέον ένα σαφές κουμπί επιβεβαίωσης «παραγγελία και πληρωμή» σε όλες τις εκδόσεις του ιστότοπου της Temu στην ΕΕ και στον ΕΟΧ.

Επιπλέον, η Temu δεσμεύτηκε να διασφαλίσει ότι όλα τα μελλοντικά σχέδια ιστότοπων και εφαρμογών της τηρούν αυτές τις δεσμεύσεις. Αυτό θα επιτρέψει στις αρχές να αναλάβουν δράση εάν δεν πληρούνται οι ίδιες απαιτήσεις προστασίας των καταναλωτών.

Επόμενα βήματα

Οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών θα παρακολουθούν πλέον στενά τη συμμόρφωση της Temu με τις δεσμεύσεις της, οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν σε ολόκληρη την ΕΕ και τον ΕΟΧ. Εάν η Temu δεν συμμορφωθεί, μπορεί να λάβει μέτρα επιβολής, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής προστίμων ύψους έως και 4 % ή περισσότερο του ετήσιου κύκλου εργασιών της Temu στα οικεία κράτη μέλη.

Ιστορικό

Τον Νοέμβριο του 2024 η Επιτροπή και το δίκτυο ΣΠΚ κοινοποίησαν στην Temu πολλαπλές εμπορικές πρακτικές στην πλατφόρμα τους που παραβίαζαν το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Μετά από ανταλλαγές απόψεων με τις εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών και την Επιτροπή, η Temu προέβη σε πολυάριθμες αλλαγές στις εκδόσεις της ΕΕ και του ΕΟΧ του ιστοτόπου και της εφαρμογής της για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Πρόκειται για την ευρύτερη δράση ΣΠΚ μέχρι στιγμής όσον αφορά τον αριθμό των καταγγελιών που διερευνήθηκαν.

Η δράση του δικτύου συνεργασίας για την προστασία των καταναλωτών ανταποκρίνεται σε πρακτικές στην πλατφόρμα της Temu που παραβίασαν τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, όπως ψεύτικες εκπτώσεις, πωλήσεις υπό πίεση ή αναγκαστική παιχνιδοποίηση. Η Temu πρέπει να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών —όπως η οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, η οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και η οδηγία για την αναγραφή των τιμών— και πρέπει επίσης να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA). Παράλληλα, η Επιτροπή διεξάγει επίσημες διαδικασίες κατά της Temu βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Στις 17 Νοεμβρίου 2026, η Επιτροπή διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι η Temu παρέβη την υποχρέωσή της βάσει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες να θεσπίσει εύλογα, αναλογικά και αποτελεσματικά μέτρα για τον μετριασμό του κινδύνου πώλησης παράνομων ή μη ασφαλών προϊόντων στην αγορά της. Η Επιτροπή διαπίστωσε προκαταρκτικά ότι τα μέτρα μετριασμού της Temu περιλαμβάνουν αναποτελεσματικούς ελέγχους για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων· αδύναμο σύστημα ελέγχου περιεχομένου· και ένα αναποτελεσματικό σύστημα κυρώσεων.

Στις 11 Νοεμβρίου 2026 η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση του κανονισμού ΣΠΚ, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών προστασίας των καταναλωτών και την παροχή στην Επιτροπή ισχυρότερων εξουσιών για την άμεση διερεύνηση και έκδοση προστίμων σε υποθέσεις μεγάλης κλίμακας. Η Επιτροπή πρότεινε επίσης την πράξη για την ψηφιακή δικαιοσύνη (DFA), μια σημαντική επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τους καταναλωτές, ώστε να διασφαλιστεί το ίδιο υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών στο διαδίκτυο όπως και εκτός διαδικτύου.

«Οι ηλεκτρονικές αγορές αποφέρουν πολλά οφέλη, αλλά δεν πρέπει ποτέ να αποβαίνουν εις βάρος των καταναλωτών ή των υπεύθυνων επιχειρήσεων που συμμορφώνονται με τους κανόνες μας. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες που απευθύνονται στους καταναλωτές της ΕΕ πρέπει να τηρούν τους κανόνες της ΕΕ. Αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο ηλεκτρονικό εμπόριο.», δήλωσε η Χένα Βίρκουνεν, εκτελεστική αντιπρόεδρος αρμόδια για την τεχνολογική κυριαρχία, την ασφάλεια και τη δημοκρατία.

«Οι κανόνες της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών ισχύουν για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά μας. Οι δεσμεύσεις της Temu αποτελούν σημαντικό βήμα για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές μπορούν να πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές με εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ότι οι τιμές είναι διαφανείς, ότι οι αξιολογήσεις είναι αξιόπιστες και ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους για επιστροφές και επιστροφές χρημάτων. Ωστόσο, το έργο δεν σταματά εδώ: θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά τη συμμόρφωση της Temu για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι δεσμεύσεις θα επιφέρουν διαρκείς βελτιώσεις για τους καταναλωτές», ανέφερε ο Μάικλ ΜακΓκραθ, επίτροπος Δημοκρατίας, Δικαιοσύνης, Κράτους Δικαίου και Προστασίας του Καταναλωτή.